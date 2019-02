LIVE Sorteggio Europa League 2019, le possibili avversarie di Napoli ed Inter. Orario e diretta streaming

Il sorteggio degli ottavi di finale dell’Europa League 2019 di calcio si svolgerà oggi venerdì 22 febbraio (ore 13.00) a Nyon, sarà come sempre l’urna svizzera a definire gli accoppiamenti del prossimo turno a eliminazione diretta della seconda competizione continentale che andrà in scena tra il 7 e il 14 marzo. Le migliori 16 squadre rimaste in corsa conosceremo quali saranno le avversarie contro cui se la dovranno vedere per proseguire il proprio cammino nel torneo, l’estrazione sarà totalmente libera: non ci sono paletti e teste di serie, non ci sono alcuni vincoli e non sono vietati gli incroci tra formazioni provenienti dalla stessa Nazione.

Dunque sono possibili dei derby e dei big match tra corazzate favorite per la conquista del trofeo. L’Italia si affida a Inter e Napoli che rischiano di incrociare rivali molto temibili come Arsenal, Chelsea, Siviglia, Valencia ma ci sono anche avversarie più morbide come Dinamo Krasnodar, Slavia Praga, Dinamo Kiev. Sarà sempre l’urna a definire anche chi avrà il vantaggio di giocare il match di ritorno in casa.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE del sorteggio degli ottavi di finale dell’Europa League 2019 di calcio: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per conoscere tutti gli accoppiamenti e per sapere le avversarie delle squadre italiane. L’evento sarà trasmesso anche in diretta tv su Sky e in diretta streaming su Sky Go.

POSSIBILI AVVERSARIE INTER OTTAVI DI FINALE EUROPA LEAGUE:

Arsenal

Dinamo Zagabria

Francoforte

Salisburgo

Valencia

Villareal

Siviglia

Zenit San Pietroburgo

Benfica

Rennes

Chelsea

Dinamo Krasnodar

Dinamo Kiev

Slavia Praga

Napoli

POSSIBILI AVVERSARIE NAPOLI OTTAVI DI FINALE EUROPA LEAGUE:

SORTEGGIO OTTAVI DI FINALE EUROPA LEAGUE 2019: DATA, PROGRAMMA E ORARIO D’INIZIO

VENERDI’ 21 FEBBRAIO:

13.00 Sorteggio ottavi di finale Europa League

L’evento sarà trasmesso in diretta tv su Sky, in diretta streaming su Sky Go e in DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

Foto: Shutterstock