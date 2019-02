LIVE Snowboard, PGS Mondiali 2019 in DIRETTA: gli azzurri vogliono giocarsi una medaglia

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del PGS dei Mondiali 2019 di snowboard a Park City (USA). L’Italia, dopo le tre medaglie conquistate nelle gare del cross, è pronta ad essere ancora protagonista in questa rassegna iridata e salire sul podio anche in quelle di parallelo. Al maschile potremo sognare in grande con atleti del calibro di Roland Fischnaller ed Edwin Coratti, vincitori rispettivamente a Cortina e Rogla in Coppa del Mondo, oltre a Daniele Bagozza ed Aaron March. In campo femminile ci sarà invece Nadya Ochner, che potrà ambire anche lei ad una medaglia. I pretendenti al podio saranno però molti e ci aspettiamo quindi di vivere una gara incerta fino all’ultimo e ricca di emozioni.

OASport vi propone la DIRETTA LIVE del PGS dei Mondiali 2019 di snowboard: cronaca in tempo reale ed aggiornamenti costanti per non perdervi nulla di questo evento. Appuntamento alle 21.00. Buon divertimento! (Foto: Fisi)

