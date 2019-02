Due sconfitte consecutive, subito dopo un periodo che sembrava essere davvero favorevole. Si è interrotto il super inizio di 2019 per quanto riguarda la Lazio che ora va a caccia di una svolta. Oggi, giornata ed orario insolito, di mercoledì alle 18.00, si svolgerà allo Stadio Ramón Sánchez Pizjuán il ritorno dei sedicesimi di finale di Europa League che vede impegnati i biancocelesti in casa del Siviglia.

All’andata un 1-0 che sta sicuramente stretto agli spagnoli. La banda di Pablo Machín ha infatti dominato in lungo e in largo allo Stadio Olimpico, trovando il vantaggio nel primo tempo e sprecando più volte la palla per il raddoppio. Ancora tutto aperto, dunque, però bisognerà trovare una vera e propria impresa per ribaltare lo svantaggio davanti al pubblico nemico. La situazione non è delle migliori: davvero tanti gli infortuni (anche nell’incontro di andata), una vera e propria emergenza con la quale deve combattere Simone Inzaghi. Da mettere in campo i migliori undici a disposizione: a pieno regime ci sarà Ciro Immobile, si farà di tutto per provare a recuperare anche Sergej Milinkovic-Savic e Luis Alberto, per dare al massimo qualità alla rosa laziale.

LIVE Siviglia-Lazio, Europa League 2019 in DIRETTA: orario d’inizio e come vederla in tv e streaming

Il match del Ramón Sánchez Pizjuán tra Siviglia e Lazio, valido per il ritorno dei sedicesimi di finale di Europa League, avrà inizio alle ore 18.00 e godrà della diretta televisiva su Sky Sport e in streaming su Sky Go

Mercoledì 20 febbraio

ore 18.00 Siviglia-Lazio

Foto: Gennaro Di Rosa / shutterstock.com