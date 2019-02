LIVE Juventus-Atletico Madrid, Champions League in DIRETTA: orario d’inizio e come vederla in tv e streaming

Oggi mercoledì 20 febbraio si gioca Atletico Madrid-Juventus, andata degli ottavi di finale della Champions League 2019 di calcio. I bianconeri saranno impegnati al Wanda Metropolitano contro i colchoneros in una sfida davvero da brividi, i Campioni d’Italia hanno pescato l’avversario peggiore dall’urna di Nyon e ora se la dovranno vedere con l’agguerrita compagine spagnola che ha tutte le carte in regola per dare del filo da torcere alla formazione italiana. Si preannuncia un incontro particolarmente intenso, spettacolare e avvincente che si dovrebbe decidere sui dettagli: le due squadre non vogliono sbagliare e sono consapevoli dell’enorme posta in palio in questi 90 minuti, la Juventus cercherà di trovare la via del gol e di tornare dalla capitale con un risultato favorevole in vista del ritorno in programma a Torino tra tre settimane.

I ragazzi di Massimiliano Allegri stanno dominando in campionato dove hanno tredici punti di vantaggio sul Napoli e vogliono ovviamente farsi strada anche in Champions League, la squadra è stata costruita proprio con l’obiettivo di alzare al cielo la Coppa dalle Grandi Orecchie e non sono ammessi sbagli in questa sentitissima trasferta che ha un peso determinante all’interno della stagione dei bianconeri. Cristiano Ronaldo è chiamato a trascinare la squadra, il fenomeno portoghese non ha ancora dato il meglio di sé nella massima competizione continentale da quando veste questa maglia e proprio in partite da dentro o fuori ci si attendono delle magie importanti. CR7 sarà ovviamente titolare nel tridente offensivo, affiancato probabilmente da Dybala e Mandzukic che sono pronti a bucare la difesa avversaria.

Sarà importante anche non subire gol e proprio per questo motivi la Juventus scenderà in campo con un solido 4-3-3: Bonucci e Chiellini tornano titolari al centro della difesa, Cancelo e Alex Sandro pronti a dare spettacolo sulle fasce. L’Atletico Madrid è però molto propositivo in attacco con Griezmann e l’ex Morata in grado di pungere da un momento all’altro, attenzione anche al centrocampo con Saul, Koke, Lemar e Correa. La formazione di Simeone fa parecchia paura, è seconda nella Liga a sette punti dal Barcellona e va molto temuta.

OA Sport vi proporrà la DIRETTA LIVE scritta di Atletico Madrid-Juventus, andata degli ottavi di finale della Champions League 2019 di calcio: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla. La partita sarà visibile in diretta tv su Rai Uno e in diretta streaming su Rai Play.

ATLETICO MADRID-JUVENTUS: PROGRAMMA E ORARIO D’INIZIO

MERCOLEDI’ 20 FEBBRAIO:

21.00 Atletico Madrid-Juventus

ATLETICO MADRID-JUVENTUS: COME VEDERE LA PARTITA IN DIRETTA TV E STREAMING

La partita sarà visibile in diretta tv su Rai Uno e in diretta streaming su Rai Play.

DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

Foto: Shutterstock.com Cristiano Barni