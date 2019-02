LIVE MotoGP, DIRETTA Test Losail oggi (25 febbraio): orario d’inizio e come vederli in tv e streaming

Oggi lunedì 25 febbraio si concludono i Test MotoGP a Losail, i piloti avranno a disposizione le ultime sei ore di lavoro in Qatar per mettere a posto le proprie moto, per effettuare le ultime prove di cui hanno bisogno e per trovare il giusto feeling col mezzo prima dell’inizio del Mondiale. In Medio Oriente siamo giunti alla fine della tre giorni che ha permesso alle varie scuderie di testare il proprio pacchetto e di prepararsi al meglio per il campionato, oggi non conterà solo firmare il tempone ma anche lavorare sui long run e sul passo gara.

Si attendono risposte importanti da Valentino Rossi che è stato un po’ altalenante nei giorni precedenti, la Yamaha sembra essere rinata ma c’è bisogno di nuove risposte per il Dottore. Andrea Dovizioso ha dichiarato più volte che non è interessato a fare il tempo ma che si vuole concentrare sul passo gara per vincere, Marc Marquez sembra avere risolto i propri problemi fisici e oggi dovrebbe simulare una gara, vedremo se Jorge Lorenzo si sarà ripreso e attenzione ai tanti outsider che stanno emergendo come le due Suzuki.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato e gli orari della terza giornata di Test MotoGP a Losail che sarà seguita in DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

TEST MOTOGP LOSAIL 2019, DAY-3

LUNEDI’ 25 FEBBRAIO:

14.00-20.00 Test MotoGP – Day 3

TEST MOTOGP LOSAIL: COME SEGUIRLI IN DIRETTA TV E STREAMING

DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

Foto: Valerio Origo