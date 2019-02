LIVE Inghilterra-Francia, Sei Nazioni 2019 in DIRETTA: scontro titanico a Twickenham

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE dell’ultima partita della seconda giornata del Sei Nazioni di rugby 2019: a Twickenham va in scena l’esordio casalingo dell’Inghilterra, alle 16 il XV della Rosa ospita la Francia dell’ex ct tricolore Brunel. Sfida fondamentale quella odierna per delineare la situazione in chiave classifica del Torneo: i britannici sono i grandissimi favoriti per il successo finale dopo lo spettacolare trionfo all’esordio a Dublino con l’Irlanda, dovranno stare attenti al Galles che è al momento a punteggio pieno con due vittorie. Cercano il riscatto i Galletti dopo la delusione di Parigi con i Dragoni.

OA Sport vi propone la diretta live testuale di Inghilterra-Francia, gara valida per il Sei Nazioni di rugby: la gara inizierà alle ore 16.00 e per questo motivo la nostra diretta inizierà attorno alle ore 15.40. Buon divertimento con la nostra diretta live testuale in tempo reale!

