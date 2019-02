LIVE India-Italia, Coppa Davis 2019 in DIRETTA: Seppi conquista il primo punto (6-4 6-2 a Ramanathan). In campo Matteo Berrettini

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della prima giornata della sfida tra India ed Italia, valida per il primo turno della Coppa Davis 2019 di tennis.

E sull’erba di Calcutta da oggi si comincia. Il tennis non si ferma mai e dopo il primo Slam dell’annata andato in archivio, con i trionfi del serbo Novak Djokovic e della giapponese Naomi Osaka, l’attenzione degli addetti ai lavori sarà tutta per la Davis 2019. Un’edizione tanto attesa, quella della rivoluzione e delle polemiche. In tutto questo, si inizia dal primo turno: 24 Paesi in lizza per 12 posti in vista delle Finali di Madrid (18-24 novembre) alle quali già sono presenti le semifinaliste dell’edizione 2018 (Francia, Spagna, Croazia e Stati Uniti) e le due wild card riservate ad Argentina ed a Gran Bretagna.

Spetterà dunque ad Andreas Seppi aprire il confronto contro l’indiano Ramkumar Ramanathan (n.133 del mondo). Se guardassimo solo alla graduatoria mondiale, è ovvio che Andreas (n.37 ATP) godrebbe ampiamenRte dei favori del pronostico. Tuttavia, come è stato detto, l’erba e il fattore campo sono due aspetti favorevoli agli indiani.

A seguire entreranno in gioco Matteo Berrettini e Prajnesh Gunneswaran (n.102 del ranking). Il romano (n.50 del mondo) avrà una grossa responsabilità. Dopo la prima chiamata in Nazionale a marzo 2018 contro la Francia, Berrettini dovrà farsi forte del suo tennis: il servizio e il dritto potrebbero rivelarsi due armi importanti su questa superficie.

OASport vi propone la DIRETTA LIVE della prima giornata della sfida tra India ed Italiana, valida per il primo turno della Coppa Davis 2019 di tennis: cronaca in tempo reale ed aggiornamenti costanti. Si comincia alle ore 06.30 italiane. Buon divertimento!

Gunneswaran tiene il servizio e vince il suo primo game nella partita. Berrettini è sempre avanti 2-1 con il break di vantaggio.

40-0 Ancora una prima di Gunneswaran.

30-0 Buona prima di servizio per Gunneswaran.

Berrettini tiene il servizio. Il romano sale sul 2-0 in un ottimo inizio di partita.

A-40 Gunneswaran mette fuori il dritto.

40-40 Non passa la volée dell’azzurro.

40-30 Ace di Berrettini.

30-30 Prima vincente di Berrettini.

0-30 Due errori consecutivi con il dritto per il romano.

Subito break per Matteo Berrettini, che chiude con un altro vincente di dritto.

15-40 Due palle break per Berrettini.

15-30 Gunneswaran viene a rete e Berrettini non trova il passante.

0-30 Grandissimo dritto di Berrettini.

0-15 Primo punto per l’Italia con l’errore di Gunneswaran.

Comincia la partita con al servizio Gunneswaran.

Stanno effettuando il riscaldamento i due giocatori.

Gunneswaran è un giocatore mancino. Ulteriore difficoltà in più per Berrettini, che dovrà vedersela con un giocatore dalle traiettorie diverse rispetto al solito.

Manca davvero poco all’inizio del match di Matteo Berrettini. Si tratta dell’esordio in maglia azzurra per il romano. Sicuramente emozione per Berrettini, che comunque è più tranquillo dopo che Seppi ha conquistato il primo punto.

Italia che si porta avanti nella sfida contro l’India. Era importante conquistare subito il primo punto. Tra poco in campo Matteo Berrettini e Prajnesh Gunneswaran.

BASTA IL PRIMO! VINCE ANDREAS SEPPI! 6-4 6-2 a Ramkumar Ramanathan in un’ora e tredici minuti di gioco.

40-30 ACE DI SEPPI! Match point!

30-30 Ramanathan stecca il dritto.

15-30 Finisce fuori il rovescio di Seppi.

15-15 Ottima prima di Andreas.

Ed ecco il break! Passante di rovescio di Seppi e Ramanathan mette in rete la volée. Italia avanti 5-2 nel secondo set. Seppi serve per il match.

30-40 Serve&Volley per Ramanathan. Annullata la prima palla break.

15-40 Seppi forza il passante con il rovescio e Ramanathan mette la volée in rete.

0-30 Ramanathan sbaglia la volée di rovescio. Momento importantissimo per Seppi.

Finisce larga la risposta di Ramanathan. Seppi sale 4-2 nel secondo set ed esce da un momento complicato.

40-30 Chiude con lo smash Seppi.

30-30 Prima vincente di Seppi.

15-30 Bella volée di Ramanathan.

15-15 Ramanathan mette ampiamente fuori il dritto.

Esce di poco la risposta di dritto di Seppi, che è comunque avanti 3-2 e di un break nel secondo set.

A-40 Servizio e volée per l’indiano.

40-40 Seppi fantastico in difesa. Salva due smash e poi passa l’indiano.

A-40 Ace dell’indiano.

40-40 Risposta vincente di Seppi.

A-40 Bella volée bassa di Ramanathan, che poi chiude con quella alta di rovescio.

40-40 Altro servizio vincente per Ramanathan.

30-40 Ottima prima dell’indiano che annulla la prima.

15-40 Doppio fallo di Ramanathan. Due palle break per Seppi.

15-30 Passante di rovescio clamoroso di Seppi.

Altro ottimo rovescio di Seppi, che tiene il servizio e sale 3-1.

40-15 Back di rovescio ad aprire il campo e poi con il dritto chiude Seppi

30-15 Doppio fallo dell’azzurro

30-0 Ottimo dritto di Seppi.

ARRIVA IL BREAK! Altro super passante di Andreas, che sale 2-1 nel secondo set.

0-40 PAZZESCO SEPPI! Passante di rovescio meraviglioso.

0-30 Due risposte perfette di Seppi. Occasione per l’altoatesino

Ottimo game al servizio per Seppi, che pareggia immediatamente i conti nel secondo set. 1-1

40-0 Stesso schema di prima per l’azzurro.

30-0 Servizio e dritto per Seppi.

Primo game per l’India. 1-0 nel secondo set per Ramanathan, che chiude con un altro ace.

40-30 Ancora con un servizio al corpo si salva Ramanathan.

30-30 Seconda insidiosa dell’indiano.

15-30 Ramanathan sbaglia la volée su un difficile passante di Seppi

E basta il primo tentativo a Seppi per portarsi a casa il primo set sul 6-4 grazie ad una prima convincente

40-0 Ace di Andreas e tre set point

30-0 Lungo il dritto dell’indiano e Seppi a due punti dal set.

15-0 Sul nastro la risposta di Ramanathan sull’ottimo slice di Andreas.

GRANDISSIMO SEPPI!!! Ottima risposta ai piedi con il rovescio e poi a rete conclude con un tocco di giustezza: 5-4 nel 1° set per l’Italia e Andreas al servizio per portarsi a casa la frazione

Vantaggio Italia ancora Seppi con il dritto di incontro, stavolta lungolinea, e seconda palla break nel game.

40-40 Eccezionale il passante di dritto incrociato di Seppi che trova il timing giusto sulla palla.

Vantaggio India il dritto incrociato di Seppi si ferma in rete, brutto errore dell’azzurro.

40-40 Stavolta trova l’ace l’indiano, traiettoria centrale imprendibile

Vantaggio Italia, terzo doppio fallo per l’indiano e palla break per Seppi.

40-40 Altro doppio fallo di Ramanathan che forza sempre la seconda

40-30 Stecca il dritto Seppi che purtroppo non trova l’impatto giusto contro la seconda di Ramanathan

30-30 Grande risposta di rovescio dell’azzurro che lascia fermo l’indiano.

30-15 Grande volée di dritto di Ramanathan e Seppi costretto ad un difficile passante di dritto.

15-15 Da sinistra ottimo servizio di Ramanathan e niente da fare per Seppi.

0-15 Doppio fallo dell’indiano

Ottima prima al centro ancora dell’azzurro e 4-4 nel 1° set. Ramanathan al servizio

Ottimo servizio al centro di Seppi e palla per il 4-4 nel 1° set

40-40 Sparacchia con il rovescio incrociato l’indiano nello scambio da fondo

Vantaggio India stecca con il dritto Seppi. Palla break per i padroni di casa

40-40 Rimbalza male la palla davanti ad Andreas e dritto alle stelle.

40-30: Si salva Seppi con una buona prima al centro e dritto in rete di Ramanathan

30-30: Due risposte di incontro dell’indiano che mettono in difficoltà l’azzurro.

30-0 Parte bene Andreas con due servizi vincenti.

Chiude con una buona giocata a rete Ramanathan e India avanti 4-3 nel 1° set. Non ci sono stati break. Seppi al servizio.

40-30 Risposta ai piedi, con il rovescio, di Seppi e l’indiano non si salva a rete.

40-15 Grande servizio al corpo dell’indiano, niente da fare per Seppi

30-15 Doppio fallo Ramanathan

30-0 Ace centrale dell’indiano

15-0 Gran seconda di servizio di Ramanathan che mette in difficoltà l’azzurro.

3-3 nel 1° set, scappa il rovescio in back a Ramanathan. Grande equilibrio e ora l’indiano al servizio.

40-15 Altro punto a rete di Seppi che sfrutta una buona prima per far proprio il punto.

30-15 Doppio fallo Seppi

30-0 Seppi a rete si difende bene e con la volée di dritto fa il punto.

15-0 Servizio slice esterno di Seppi vincente.

Ancora un servizio vincente dell’indiano e 3-2 nel 1° set per l’indiano. Seppi va al servizio

40-30 Ace esterno di Ramanathan che continua a servire molto bene con lo slice

30-30 Altra buona prima al corpo di Ramanathan e conclusione con lo smash a rete.

15-30 Grande risposta di dritto incrociato dell’azzurro che sorprende il rivale.

15-15 Volée out di Ramanathan che sparacchia out.

15-0 Grande demi-volée di Ramanathan e Seppi ci arriva ma non riesce ad indirizzare.

2-2 nel primo set tra Italia e India con Seppi che tiene il servizio con una buona prima al centro. Ramanathan in battuta.

40-30 Si salva con la prima di servizio esterna Seppi e dritto in rete di Ramanathan

30-30: Attacco di dritto non profondo dell’italiano e passante di rovescio incrociato dell’indiano.

30-15 Accelerazione di dritto in corsa di Ramanathan che sorprende l’azzurro.

30-0 Bella volée di rovescio di Andreas che sfrutta un passante di rovescio non irresistibile dell’indiano.

15-0 Ottimo pallonetto difensivo di Seppi che scavalca un Ramanathan venuto a rete.

Altro ace dell’indiano e 2-1 India in questo primo set. Seppi al servizio.

40-30: Ace di seconda di Ramanathan: traiettoria centrale imprendibile.

30-30 Grande risposta di incontro di Seppi con il dritto e indiano sorpreso

30-15: Servizio in slice di Ramanathan e dritto out di Seppi.

15-15 Ace esterno dell’indiano.

0-15 Grande risposta di dritto di Seppi che schizza sull’erba e non dà scampo a Ramanathan.

Serve al corpo e a campo aperto conclude con il dritto l’azzurro: 1-1 nel 1° set. Al servizio Ramanathan.

Vantaggio Italia buono l’attacco di Seppi con il dritto e passante di rovescio lungolinea dell’indiano fuori di poco.

40-40 Buona la prima di servizio al centro di Seppi che pareggia i conti

Vantaggio India, attacco in controtempo di Ramanathan e palla break per i padroni di casa.

40-40 Ramanathan si difende bene da fondo e lo slice di rovescio di Seppi finisce in corridoio.

40-30: Buona prima esterna di Seppi e risposta in rete di dritto dell’indiano

30-30 Stecca con il rovescio l’indiano

15-30 Strappa con il dritto Seppi, affossando a rete il lungolinea.

15-15 Scappa il dritto all’indiano.

0-15 Grande difesa di Ramanathan costringendo a fare un punto in più Seppi e giocata a rete affossata da Seppi

Ace esterno dell’indiano e 1-0 India in questo primo set. Seppi al servizio.

Vantaggio India con l’ottima giocata a rete di Ramanathan.

40-40: Ottimo servizio centrale di Ramanathan.

30-40: Bravo Andreas ad approfittare di due doppi falli dell’avversario e poi a prendere il controllo dello scambio con il dritto.

30-0: Parte forte l’indiano con due servizi slice che gli valgono il punto.

06.40: Si comincia con Ramanathan al servizio

06.37: I giocatori sono in campo, ultimando la fase di riscaldamento.

06.35: Se guardassimo solo alla graduatoria mondiale, è ovvio che Andreas (n.37 ATP) godrebbe ampiamente dei favori del pronostico. Tuttavia, come è stato detto, l’erba e il fattore campo sono due aspetti favorevoli agli indiani. Nel caso specifico, Ramanthan ha giocato tredici partite in Coppa Davis e finora il bilancio è positivo con sette vittorie e sei sconfitte. Inizio di stagione però non brillante. Nel torneo di casa a Pune è stato sconfitto al secondo turno dal tunisino Jaziri, mentre agli Australian Open non ha superato le qualificazioni, perdendo dal tedesco Molleker al tie-break del terzo set nel secondo turno. Non vi sono precedenti e dunque entrambi dovranno regolarsi, quindici dopo quindici, sui pregi e sui difetti del rivale.

06.32: Scorrendo il libro di storia, infatti, sono 24 i precedenti del Bel Paese in Davis sul grass, come dicono i britannici, assai datati e i successi sono 11 mentre i ko 13, l’ultimo proprio contro la selezione indiana nel 1985 quando i nostri portacolori furono sconfitti 3-2. Ecco che i fantasmi potrebbero tornare ad aleggiare, citando i corsi e ricorsi storici.

06.30: Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del primo incontro di Coppa Davis tra Andreas Seppi e Ramkumar Ramanathan.

