LIVE Francia-Scozia rugby, Sei Nazioni 2019 in DIRETTA: aggiornamenti in tempo reale

Si apre con un match sicuramente interessante questo sabato pomeriggio di grande rugby, che vede in programma la terza giornata del Sei Nazioni 2019: allo Stade de France di Parigi i padroni di casa transalpini affrontano la Scozia, in un eccellente periodo di forma. Alla banda di Jacques Brunel, invece, serve il riscatto dopo l’opaco avvio nella competizione con le sconfitte contro Galles e soprattutto contro Inghilterra con il rotondo punteggio di 44-8. Gli scozzesi puntano ai 5 punti che garantirebbero loro di agguantare, seppur momentaneamente, l’Inghilterra in testa alla classifica prima del big match contro il Galles in programma alle 17:45. L’appuntamento con Francia-Scozia è alle ore 15:15 e OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale della sfida minuto per minuto a partire da un ampio prepartita, in modo da non farvi perdere alcuna emozione. Foto: Marco Iacobucci / Shutterstock.com

