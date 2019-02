LIVE Finale Coppa Italia basket, Cremona-Brindisi in DIRETTA: orario d’inizio e come vederla in tv e streaming

A contendersi la Coppa Italia di basket saranno Vanoli Cremona ed Happy Casa Brindisi: questo il responso di tre giorni di gare disputate finora a Firenze, dove oggi si assegnerà il trofeo. Si tratta di una finale inedita, anzi l’ingresso nell’ultimo atto in questa manifestazione è una novità da ambo le parti.

La finale della Coppa Italia di basket tra Vanoli Cremona ed Happy Casa Brindisi si giocherà oggi, domenica 17 febbraio, alle ore 18.00. La partita sarà trasmessa in diretta televisiva su RaiSport+HD ed Eurosport 2 ed in streaming su RaiPlay ed Eurosport Player. Prevista anche per questa partita la diretta scritta su OA Sport.

COME SEGUIRE LIVE CREMONA-BRINDISI

Finale Coppa Italia basket

Domenica 17 Febbraio

ore 18.00: Vanoli Cremona-Happy Casa Brindisi

diretta tv su RaiSport+HD ed Eurosport 2

diretta streaming su Rai Play ed Eurosport Player

diretta live testuale in tempo reale su OA Sport

