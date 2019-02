LIVE Combinata nordica, Mondiali 2019 in DIRETTA: Alessandro Pittin e gli azzurri puntano alla top15

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della Gundersen dal trampolino piccolo dei Mondiali 2019 di combinata nordica a Seefeld (Austria). Si riaccende la lotta per le medaglie in ambito individuale e dopo la sfida dal trampolino Bergisel di Innsbruck (HS130), oggi si salterà da quello Toni Seelos di Seefeld (HS109), con i migliori che lotteranno poi per il titolo nei 10 km di fondo alla Cross-Country Arena.

Riflettori puntati sul fuoriclasse tedesco Eric Frenzel, che proverà a mettersi al collo il terzo oro in questa rassegna iridata, dopo aver conquistato il titolo sia nella prima Gundersen che nella Team Sprint. Tanti però gli avversari che possono ambire al successo, a partire dai padroni di casa Franz-Josef Rehrl e Mario Seidl, oltre ai norvegesi Jarl Magnus Riiber e Jan Schmid e al giapponese Akito Watabe. Gli azzurri punteranno ad ottenere un buon piazzamento, con Alessandro Pittin pronto a riscattare la delusione della prima gara, mentre Aaron Kostner cercherà di ripetersi dopo l’ottimo 13° posto. Proveranno invece a sorprendere Samuel Costa e Raffaele Buzzi.

OASport vi propone la DIRETTA LIVE della Gundersen dal trampolino piccolo dei Mondiali 2019 di combinata nordica: cronaca in tempo reale ed aggiornamenti costanti per non perdervi nulla di questo evento. Appuntamento alle 11.00. Buon divertimento! (Foto: FISI)

11.20 Le condizioni del vento continuano a cambiare, ma nessuno riesce comonque ad avvicinarsi a Pashaev

11.15 Viene abbassata la stanga di partenza, da 17 a 16

11.10 Pashaev resta al comando con ampio margine, stanno saltando atleti di secondo piano

11.01 SI comincia! Il primo a saltare è il russo Pashaev, che fa 121.5

10.57 Sono quattro gli azzurri in gara: Alessandro Pittin, Aaron Kostner, Samuel Costa e Raffaele Buzzi. L’obiettivo concreto sarà quello di ottenere un piazzamento nella top15

10.54 Fra pochi minuti inizierà il segmento di salto dal trampolino Toni Seelos di Seefeld (HS109), mentre alle 15.15 i migliori lotteranno per il titolo nei 10 km di fondo alla Cross-Country Arena.

10.51 Ritorna la lotta per le medaglie in ambito individuale, per la seconda ed ultima Gundersen di questa rassegna iridata

10.50 Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della Gundersen dal trampolino piccolo dei Mondiali 2019 di combinata nordica a Seefeld (Austria).