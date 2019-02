Oggi, alle ore 18.55, lo Stadio Olimpico di Roma sarà teatro dell’andata dei sedicesimi di finale di Europa League 2019 tra Lazio e Siviglia. I biancocelesti, reduci dal secondo posto nella fase a gironi alle spalle dei tedeschi dell’Eintracht di Francoforte, dovranno affrontare gli spagnoli, quarta forza della Liga e vincitori di questa competizione in cinque occasioni, tre consecutive nelle stagioni 2014, 2015, 2016.

La compagine di Simone Inzaghi arriva all’appuntamento dopo un buon ruolino di marcia in campionato: i laziali sono stati sconfitti solo in due partite su sette, vincendo quattro confronti, seppur soffrendo negli ultimi due casi contro Empoli e Frosinone. Tuttavia, per questo incontro difficilmente Inzaghi potrà contare su Ciro Immobile che ha subito un infortunio muscolare alla coscia sinistra. Ancora più serio il contrattempo del serbo Milinkovic-Savic che ha subito una lesione di primo grado all’adduttore sinistro. Pertanto, saranno Caicedo e Correa a formare la coppia d’attacco del consueto 3-5-2. Davanti a Strakosha, dovrebbe esserci il terzetto difensivo composto da Radu, Acerbi e da Bastos, mentre nella zona nevralgica del campo Parolo, Lucas Leiva e Luis Alberto dovrebbero essere i prescelti. Soliti cursori offensivi sulle fasce laterali saranno Marusic e Lulic.

Tra le fila iberiche il giocatore più pericoloso sarà Wissam Ben Yedder, capocannoniere del Siviglia con 19 gol in 35 partite stagionali. Una compagine quella di Machin che sta attraversando un periodo complesso (quattro sconfitte nelle ultime sei partite) e che spera di ritrovarsi in Europa. Saranno tanti gli “ex italiani” tra gli spagnoli: il danese Kjaer in difesa, il centrocampista argentino Banega, il trequartista Franco Vazquez e il bomber portoghese André Silva. Un confronto, anche per questo, dal sapore particolare.

Lazio-Siviglia in tv, orario d’inizio, programma e streaming

Lazio-Siviglia è un’esclusiva di Sky Sport. Il match sarà visibile su Sky Sport Arena HD, canale 204, e su Sky Sport HD, canale 253. Ci sarà anche la DIRETTA LIVE testuale su OA Sport

Giovedì 14 febbraio

ore 18.55 Lazio-Siviglia

Lazio-Siviglia: le probabili formazioni

Lazio (3-5-2): Strakosha; Bastos, Acerbi, Radu; Marusic, Parolo, Lucas Leiva, Luis Alberto, Lulic; Correa, Caicedo. All.: Inzaghi.

Siviglia (3-4-1-2): Vaclik; Mercado, Kjaer, Carriço; Navas, Banega, Mesa, Escuder; Vazquez; Ben Yedder, André Silva. All.: Machin.

Foto: Marco Iacobucci EPP / Shutterstock