Laureus Awards 2019: Novak Djokovic sportivo dell’anno, Simone Biles festeggia al femminile. Premiata anche Lindsey Vonn

A Montecarlo sono stati assegnati questa sera i Laureus World Sports Awards 2019, considerati come gli oscar dello sport. Il premio di sportivo dell’anno è andato a Novak Djokovic, che ha sconfitto la concorrenza di Kylian Mbappe, Eliud Kipchoge e LeBron James. Il tennista serbo è stato assoluto protagonista della scorsa stagione vincendo Wimbledon e gli US Open e ottiene così per la quarta volta in carriera questo riconoscimento.

In ambito femminile festeggia invece Simone Biles, che ha riscritto la storia della ginnastica conquistando quattro titoli iridati all-around. La migliore squadra è la nazionale francese di calcio, che ha alzato la Coppa del Mondo, e ottiene così il premio per il secondo anno consecutivo. La giapponese Naomi Osaka, vincitrice degli US Open, è la rivelazione dell’anno, categoria in cui era presente anche la nostra Sofia Goggia. Premiato invece come ritorno dell’anno Tiger Woods, che dopo essere stato sportivo dell’anno nel 2000 e 2001, ottiene ora questo riconoscimento per la vittoria del Tour Championship dopo un lunghissimo digiuno.

Per quanto riguarda gli altri vincitori, la giovane Chloe Kim si prende il premio nella categoria sport d’azione grazie all’oro conquistato nello snowboard alle Olimpiadi di Pyeongchang, dove la slovacca Henrieta Farkašová, insieme alla sua guida Natalia Subrtova, ha conquistato quattro ori alle Paraolimpiadi, ottenendo così il premio di sportiva con disabilità dell’anno. Premio alla carriera per Arsène Wenger, per i 22 anni alla guida dell’Arsenal, mentre Lindsey Vonn ha vinto il premio speciale Laureus Spirit of Sport Award, consegnato alla fuoriclasse dello sci alpino per i sui grandi trionfi e per la sua dedizione.

