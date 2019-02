Kuurne-Bruxelles-Kuurne 2019: data, programma, orario e tv

Domenica 3 marzo si correrà la 71ma edizione della Kuurne-Bruxelles-Kuurne, classica del pavè che si svolge nella Fiandre (Belgio). Una corsa tradizionalmente favorevole ai velocisti e anche quest’anno il percorso sorriderà alle ruote veloci. Infatti l’ultimo dei tredici muri presenti è posto a 50 km dal traguardo e sarà quindi difficile riuscire a resistere al rientro del gruppo. Lo scorso anno vinse l’olandese Dylan Groenewegen, che proverà ora a ripetersi, anche se saranno numerosi gli avversari di livello presenti.

La partenza della corsa è fissata alle 11.45, mentre l’arrivo è previsto tra le 16.25 e le 16.55, in base alla media oraria. La Kuurne-Bruxelles-Kuurne sarà trasmessa in diretta tv su Eurosport e in diretta streaming su Eurosport Player. Sarà possibile seguirla anche con noi visto che OASport vi offrirà la DIRETTA LIVE scritta integrale della corsa. Di seguito il programma completo.

Kuurne-Bruxelles-Kuurne 2019

Domenica 3 marzo

Partenza: 11.45

Arrivo previsto: 16.25-16.55 circa

