Karlovarsko-Modena volley, Champions League 2019: orario d’inizio e come vederla in tv e streaming

Oggi mercoledì 27 febbraio (ore 18.00) si gioca Karlovarsko-Modena, match valido per la sesta giornata della Champions League 2019 di volley maschile. Si conclude la fase a gironi e i Canarini sono con le sue spalle al muro, devono vincere 3-0 contro i modesti cechi e sperare in una serie di risultati favorevoli dagli altri campi se vorranno qualificarsi ai quarti di finale della massima competizione continentale. Gli emiliani, tornati al successo domenica pomeriggio contro Vibo Valentia dopo aver perso cinque partite consecutivi, affrontano questa trasferta senza Ivan Zaytsev ma non dovrebbero avere particolari problemi a imporsi col massimo scarso contro un avversario assolutamente alla portata.

A quel punto, però, servirà sperare in quattro risultati favorevoli: lo Zaksa deve perdere 3-0 contro Civitanova (col 3-1 si andrebbe a guardare il quoziente punti, gli emiliani al momento sono a -2 e i polacchi a +22), l’Halkbank Ankara deve perdere con lo Zenit Kazan (ipotesi possibile), il PGE Skra Belchatow deve perdere contro il Berlino (questo è molto difficile) e il Maaseik non dovrà battere il Gdansk per 3-0 (questo è quasi sicuro).

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato e l’orario d’inizio di Karlovarsko-Modena, match valido per la sesta giornata della Champions League 2019 di volley maschile. La partita sarà trasmessa in diretta streaming su DAZN.

KARLOVARSKO-MODENA: PROGRAMMA E ORARIO D’INIZIO

MERCOLEDI’ 27 FEBBRAIO:

18.00 CEZ Karlovarsko vs Azimut Leo Shoes Modena

KARLOVARKO-MODENA: COME VEDERE LA PARTITA IN DIRETTA TV E STREAMING

La partita sarà trasmessa in diretta streaming su DAZN.

Foto: Valerio Origo