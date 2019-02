Judo, Grand Slam Dusseldorf 2019: 13 azzurri all’assalto nel secondo Slam della stagione

Nuovo appuntamento di rilievo alle porte per il circuito maggiore di judo, che da venerdì 22 a domenica 24 febbraio si trasferisce a Dusseldorf (Germania) per il secondo torneo Grand Slam della stagione 2019 dopo l’esordio a Parigi. 683 atleti provenienti da 97 Paesi di tutto il mondo si daranno battaglia in una delle competizioni più spettacolari ed importanti dell’anno per mettere in cascina punti fondamentali nel ranking di qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020.

La Nazionale italiana si presenta ai nastri di partenza della manifestazione teutonica con 13 judoka, 7 uomini e 6 donne, che proveranno a dar seguito ai buoni risultati conseguiti nelle prime uscite stagionali per confermarsi competitivi anche a cospetto dell’elite della disciplina. Una delle punte di diamante indiscusse della spedizione azzurra è sicuramente Odette Giuffrida, reduce dal fantastico terzo posto raccolto nel primo Slam stagionale a Parigi che le ha consentito di tornare ad essere testa di serie (n.8) in un torneo di primo livello. La 24enne romana non avrà però assolutamente vita facile nel tabellone dei -52 kg considerando la presenza dell’oro olimpico in carica Majlinda Kelmendi (Kosovo) e della n.1 al mondo Amandine Bouchard.

Grande attesa anche per la prestazione di Manuel Lombardo, chiamato a confermare lo strepitoso stato di forma dimostrato negli ultimi mesi che gli ha permesso di vincere sia a livello junior (oro europeo e mondiale di categoria nei -66 kg) sia nel circuito maggiore come testimonia il successo nel Grand Prix di Tel Aviv. Nel settore femminile l’Italia può contare anche su una Maria Centracchio in stato di grazia che è stata in grado di salire sul podio negli ultimi tre tornei disputati a cavallo tra fine 2018 ed inizio 2019, in cui è partita con la strepitosa vittoria a Tel Aviv nei -63 kg. La selezione tricolore può ambire ad un risultato di peso anche con i vari Giovanni Esposito (-73 kg), Christian Parlati (-81 kg) e Giorgia Stangherlin (-78 kg), i quali si sono guadagnati la convocazione per Dusseldorf sul campo grazie ad un ottimo avvio di stagione agonistica in campo internazionale. Gli altri azzurri in gara nel Grand Slam tedesco saranno Elios Manzi (66 kg), Gabriele Sulli (73 kg), Giuliano Loporchio (-100 kg), Vincenzo D’Arco (+100 kg), Martina Lo Giudice (57 kg), Nadia Simeoli (63 kg) e Carola Paissoni (70 kg).

Foto: EJU