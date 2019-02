Judo, European Open Roma 2019: il calendario del fine settimana. Orari e programma delle gare

La stagione agonistica 2019 di judo entra nella sua fase calda con l’appuntamento più importante del calendario in programma in terra italiana, vale a dire l’European Open di Roma. Il torneo si terrà sabato 16 e domenica 17 febbraio al PalaPellicone di Ostia e quest’anno sarà dedicato alle sette categorie di peso maschili, con una nutrita rappresentativa italiana che proverà a ben figurare davanti al proprio pubblico. L’evento sarà visibile in diretta streaming tramite il canale Youtube dell’EJU (European Judo Union), mentre non è prevista copertura televisiva. Di seguito il calendario completo del torneo:

PROGRAMMA EUROPEAN OPEN ROMA 2019

SABATO 16 FEBBRAIO (60 kg, 66 kg, 73 kg)

ore 10.00 Eliminatorie, ripescaggi e semifinali

16.30 Final Block

DOMENICA 17 FEBBRAIO (81 kg, 90 kg, -100 kg, +100 kg)

10.00 Eliminatorie, ripescaggi e semifinali

16.30 Final Block

