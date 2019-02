Inter-Sampdoria 2-1, Serie A: partita pazza, tre gol in cinque minuti e Nainggolan la risolve

L’Inter ha sconfitto la Sampdoria per 2-1 nel match valido per la 24^ giornata della Serie A, i nerazzurri sono riusciti a conquistare il secondo successo consecutivo in campionato e rafforzano il terzo posto in classifica con quattro punti di vantaggio sul Milan. Ossigeno per i meneghini che riescono a fare risultato nel pieno del caso Icardi e mettono ko gli arrembanti blucerchiati, ora scivolati in decima posizione ma sempre in lizza per un posto in Europa.

Spalletti punta sull’ormai collaudato 4-2-3-1: Lautaro Martinez unica punta supportato da Politano, Nainggolan, Perisic mentre a centrocampo manovrano Gagliardini e Brozovic, difesa a quattro con D’Ambrosio, De Vrij, Skriniar e Dalbert davanti a capitan Handanovic. Giampaolo risponde col 4-3-1-2: tandem offensivo con Quagliarella e Defrel, Saponara agisce alle loro spalle. Le due squadre si affrontano a buoni ritmi nel primo tempo ma non si segnalano grandissime occasioni, tutto si decide in cinque minuti nel cuore della ripresa: al 73′ i padroni di casa sbloccano il risultato, Perisic entra in area dalla sinistra dopo una fantastica azione personale e la mette in mezzo dove D’Ambrosio anticipa tutti insaccando. Al 75′ Gabbiadini entra in campo al posto di Saponara e dopo pochi secondi va a segno: vince un rimpallo in area e piazza il diagonale che sorprende Handanovic. L’Inter però non ci sta e al 78′ Nainggolan segna il gol vittoria con un tiro dalla distanza sugli sviluppi di un corner. Negli ultimi istanti la Sampdoria ci prova ma non basta e l’Inter porta a casa tre punti fondamentali.

Foto: Lapresse