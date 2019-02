Inter-Rapid Vienna, Europa League 2019: come vederla in tv e streaming. Programma e orario

Si torna in scena per quanto riguarda l’Europa League: l’Inter torna davanti al pubblico di casa nella seconda competizione europea per club. Domani appuntamento con il ritorno dei sedicesimi di finale: si riparte dall’1-0 dell’andata timbrato Lautaro Martinez in quel di Vienna, il Rapid cercherà l’impresa a Milano per ribaltare il risultato. La squadra di Spalletti dovrà comunque restare concentrata e contenere bene gli attacchi degli austriaci per riuscire ad accedere agli ottavi.

Inter-Rapid Vienna sarà visibile in tv gratis e in chiaro su TV8. La partita verrà trasmessa anche in diretta tv su Sky Sport, in diretta streaming su SkyGo e sarà possibile seguirla anche con noi, visto che OASport vi offrirà la DIRETTA LIVE scritta integrale dei match. Di seguito il programma completo.

Giovedì 21 febbraio

21.00 Inter-Rapid Vienna, ritorno sedicesimi Europa League

Foto: cristiano barni / Shutterstock.com