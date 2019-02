Hockey ghiaccio, EIHC 2019: l’Italia soffre ma supera l’Ungheria e chiude al secondo posto

Si conclude con un successo l’avventura dell’Italia nell’Euro Ice Hockey Challenge 2019 nel girone sloveno. Gli azzurri, dopo la vittoria all’esordio contro la Bielorussia, e la sconfitta di ieri contro i padroni di casa della Slovenia, hanno vinto 1-0 contro l’Ungheria al supplementare nell’ultimo impegno del raggruppamento.

Il match odierno di Bled ha assegnato solamente il secondo posto del gruppo, dato che la Slovenia con la vittoria di ieri aveva già blindato la prima posizione e ha visto grande equilibrio sul ghiaccio. La Nazionale azzurra lascia a riposo numerosi elementi, tra i quali Glira, Marchetti, Miceli e Trivellato, ma con il chiaro intento di chiudere in bellezza l’Euro Ice Hockey Challenge. I tre tempi come detto, vedono grande equilibrio, con l’Italia che ci prova in ogni modo, ma la tenacia dei magiari, soprattutto in difesa, non permette ai nostri di sbloccare il risultato. La battaglia non accenna a diminuire e, infatti, i conti si sono chiusi a reti bianche, con le due squadre che si sono sfidate a viso aperto, ma non sono state in grado di sbloccare il punteggio. Dopo sessanta minuti che non hanno sortito effetti, Italia-Ungheria si è spostata all’overtime che si è disputato nella formula del 3 contro 3. La rete del successo è stata siglata al minuto 2:43 con Pietroniro ben imbeccato da Gander. Per gli Azzurri una vittoria che manda i titolo di coda del suo Euro Ice Hockey Challenge 2019.

alessandro.passanti@oasport.it

Twitter: @AlePasso

Foto: Italia hockey ghiaccio Carola Semino