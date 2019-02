Hockey ghiaccio, Alps League 2019: Val Pusteria sa solo vincere, cade il Gherdeina

Si sono disputati due incontri della Alps Hockey League 2019 ed entrambi riguardavano squadre italiane. Val Pusteria, dall’alto della sua prima posizione, vince facile contro l’EC KAC II, mentre Gherdeina, che sperava di migliorare la sua posizione, cade nettamente a Lubiana in casa dell’Olimpija.

HK SZ Olimpija – HC Gherdeina 5-2. Gli sloveni non lasciano scampo agli altoatesini e rafforzano il loro secondo posto in classifica. Match dominato, con 39 tiri in porta a 18, e subito messo nella propria direzione. Dopo un primo tempo concluso sullo 0-0, l’Olimpija sblocca il punteggio al minuto 24:16 con Koblar, prima dell’immediato raddoppio di Jezovsek al 27:53. Gherdeina reagisce e chiude il secondo tempo con il gol di Pitschieler al 34:12. I padroni di casa tengono il vantaggio, poi negli ultimi minuti succede di tutto. Al 53:07, infatti, arriva il 3-1 di Kranjc che sembra chiudere i conti. Ma Gherdeina va di nuovo a segno con De Biasio al 56:25. L’assalto non porta i risultati sperati, tanto che l’Olimpija segna prima il 4-2 con Jezovsek al 58:27 prima del 5-2 che manda in archivio il match al 59:25 con Kujavec.

HC Pustertal Wölfe – EC KAC II 4-1. I Lupi mettono subito in discesa l’incontro del Rienzstadion con Berger che, al 10:48, segna l’1-0 su assist di Virtala. Nella seconda frazione altre due reti con Oberrauch al 26:28 e Hofer al 39:15. Al 50:59 va a segno il Klagenfurt con Hammerle ma la formazione di coach Petri Mattila segna il 4-1 con Virtala e chiude ogni discorso.

CLASSIFICA ALPS HOCKEY LEAGUE 2019

1 HC Pustertal Wölfe 33 26 2 4 1 130 47 +83 87 2 HK SZ Olimpija 32 23 6 2 1 125 67 +58 74 3 Rittner Buam 31 23 7 1 0 141 72 +69 71 4 Red Bull Hockey Juniors 32 18 6 4 4 116 77 +39 66 5 EHC Alge Elastic Lustenau 32 19 9 2 2 127 92 +35 63 6 Migross Supermercati Asiago Hockey 31 16 6 6 3 116 82 +34 63 7 VEU Feldkirch 33 17 10 1 5 113 90 +23 58 8 Wipptal Broncos Weihenstephan 32 13 8 5 6 108 84 +24 55 9 HDD SIJ Acroni Jesenice 31 16 12 1 2 132 97 +35 52 10 S.G. Cortina Hafro 32 12 12 4 4 93 100 -7 48 11 HC Gherdeina valgardena.it 32 12 17 1 2 86 110 -24 40 12 EC ‘Die Adler’ Stadtwerke Kitzbühel 33 10 19 3 1 84 126 -42 37 13 EK Die Zeller Eisbären 35 7 21 3 4 92 148 -56 31 14 EC Bregenzerwald 31 7 20 1 3 81 123 -42 26 15 EC KAC II 33 6 26 1 0 88 161 -73 20 16 Hockey Milano Rossoblu 31 5 24 0 2 73 137 -64 17 17 HC Fassa Falcons 32 2 27 2 1 68 160 -92 11

