Hockey ghiaccio, Alps League 2019: Ritten e Valpusteria battono Gherdeina e Cortina, vince anche Asiago, sconfitte Vipiteno, Milano e Fassa

Serata di Alps League ricca di sfide quella di stasera: si sono disputati ben sette incontri con otto squadre italiane chiamate in causa. Ritten e Valpusteria si aggiudicano i due derby casalinghi rispettivamente contro Gherdeina (4-2) e Cortina (3-2), vittoria anche per Asiago sul campo degli austriaci del Lustenau. Battuta d’arresto, invece, per Vipiteno in casa degli sloveni del Jesenice per 4-1. Cadono anche Milano, battuta dal Salisburgo per 7-4, e Fassa, sconfitta 6-5 dal Feldkirch.

Partiamo da Ritten-Gherdeina: gli ospiti passano in vantaggio con la rete del classe ’99 David Galassiti, su assist di Simon Pitschieler al 3′ della prima frazione. Il Renon ci mette un po’ a svegliarsi e pareggia i conti solamente sul calare della ripresa con il gol di Marcus Spinell, servito da Stefan Quinz. Al rientro dall’intervallo i padroni di casa mettono la freccia e compiono il sorpasso con Andreas Lutz, imbeccato dal lettone Olegs Sislannikovs in situazione di powerplay, ma i gardenesi rientrano immediatamente con lo statunitense Colin Long. Al 13′ Quinz riporta in vantaggio i suoi, cui segue il sigillo decisivo di Sislannikovs che fissa il punteggio sul definitivo 4-2.

L’altro derby lo porta a casa Valpusteria, sempre più in vetta alla classifica. Cortina parte a razzo e colpisce due volte gli avversari prima con Devin DiDiomete e poi con Nick Bruneteau. I Lupi si svegliano sul finale di frazione e accorciano le distanze con la marcatura di Gianluca March. Il pareggio arriva in superiorità numerica e porta la firma di Ivan Althuber, mentre a completare la rimonta ci pensa Markus Gander che all’8′ dell’ultimo periodo regala i tre punti ai suoi.

Colpaccio di Asiago che espugna il campo del Lustenau. Sugli scudi lo statunitense Chad Pietroniro, il quale realizza due delle cinque reti totali della Migross. Non riesce l’impresa a Vipiteno: a nulla serve, infatti, il gol Matthias Mantinger visto il poker calato dagli sloveni del Jesenice. Continua la stagione pessima di Milano e Fassa, sempre più in fondo alla classifica. I rossoblu perdono abbastanza nettamente contro il Salisburgo, mentre Fassa lotta a denti stretti prima di cedere al Feldkirch, aggrappandosi ad un super Diego Iori, autore di 3 gol e un assist. Per la classifica completa della regular season di Alps League clicca QUI.

