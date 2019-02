Hockey ghiaccio, Alps League 2019: Milano perde nettamente contro Eisbaren e sprofonda in classifica

Si è giocato il recupero della 31esima giornata della Alps Hockey League 2018-2019. Milano Rossoblù era di scena sul ghiaccio dell’EKZ Eisbären per una sfida tra due squadre in profonda crisi, che aveva ben poco di importante da dire a livello di classifica. Gli austriaci hanno superato per 6-2 i brianzoli alla Eisarena Zell am See con il punteggio di interrompendo una striscia di 12 sconfitte nelle ultime 13 uscite. Per Milano Rossoblù, invece, è arrivato l’ottavo ko consecutivo, l’11esimo negli ultimi 12 turni.

Il match prende il via ed Eisbaren sblocca subito il punteggio. Dopo appena 2:47, infatti, Hansson porta i padroni di casa sull’1-0. Passano sei minuti e Oraze raddoppia, ma ancora Hansson al 16:25 va a segno portando il risultato sul 3-0. Si arriva al secondo tempo e l’Eisbaren non si ferma. Dopo appena 34 secondi, infatti, arriva il poker con Franz, imbeccato da uno straripante Hansson. Per Milano sembra già tutto finito, ma la partita si riapre, almeno in parte. Dopo altri 17 secondi, infatti, Asinelli segna la prima rete per gli ospiti su assist di Borghi. Passano poco meno di cinque minuti e Caletti, sempre assistito da Borghi, porta il punteggio sul 4-2. Nei minuti finali Milano prova a lasciare sguarnita la porta per una disperata rimonta, ma prima Freunschlag al 58:18, quindi Nageler al 59:49 mandano i titoli di coda alla partita con il 6-2 finale.

CLASSIFICA ALPS LEAGUE 2018-2019

1 PUS 36 +90 96 2 HKO 36 +70 86 3 RBJ 35 +46 75 4 RIT 34 +66 74 5 EHC 36 +42 72 6 ASH 34 +36 69 7 VEU 35 +25 64 8 WSV 35 +26 60 9 JES 34 +33 55 10 SGC 34 -12 48 11 GHE 36 -23 46 12 KEC 35 -45 38 13 EKZ 37 -54 34 14 ECB 35 -47 29 15 KA2 36 -75 23 16 MIL 35 -77 17 17 FAS 35 -101 11

Foto: Milano Hockey Carola Semino