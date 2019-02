Highlights Juventus-Frosinone 3-0: VIDEO e gol. Show di Dybala e Cristiano Ronaldo

La Juventus ha sconfitto il Frosinone per 3-0 nell’anticipo della 24^ giornata di Serie A. I bianconeri non hanno avuto alcun problema a schiantare la compagine laziale di fronte al proprio pubblico dell’Allianz Stadium, tutto troppo facile per i Campioni d’Italia che si possono lanciare con più serenità verso la supersfida di mercoledì contro l’Atletico Madrid, andata degli ottavi di finale di Champions League. Paulo Dybala ha aperto le marcature al 6′ con una grande magia, poi nel cuore della ripresa il micidiale uno-due firmato da Leonardo Bonucci e Cristiano Ronaldo che ha definitivamente steso i ciociari. Di seguito il VIDEO con i gol, gli highlights e la sintesi di Juventus-Frosinone 3-0.

VIDEO HIGHLIGHTS JUVENTUS-FROSINONE 3-0:

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Anton_Ivanov / Shutterstock