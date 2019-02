Golf, ritorna in gara Francesco Molinari: “Cercherò di difendere nel migliore dei modi il successo nella Race to Dubai”

Francesco Molinari rientra in gara: il 2019 del vincitore della Race to Dubai riparte dal WGC Mexico Championship dopo aver saltato per colpa dell’influenza il Genesis Open del PGA Tour, in programma la scorsa settimana. Il golfista italiano è stato intervistato dall’ANSA.

Positive le sensazioni di Molinari per questo avvio della stagione, nella quale dovrà confermare quanto di buono fatto lo scorso anno: “Mi sento benissimo, cercherò di difendere nel migliore dei modi il successo nella Race to Dubai. Non sarà facile ripetersi, con la stagione che si prospetta lunga e impegnativa“.

Il torneo di Città del Messico è il primo di quattro eventi del World Golf Championship e Molinari spiega qual è la ricetta dei suoi trionfi: “Punto a migliorarmi senza focalizzare l’obiettivo solo ed esclusivamente sui risultati. Ho avuto un piccolo inconveniente ma adesso sto bene. Non vedo l’ora d’iniziare a fare sul serio“.

roberto.santangelo@oasport.it

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Valerio Origo