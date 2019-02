Golf, PGA Tour 2019: Ricki Fowler spicca il volo nel Waste Management Open

Un ottimo Rickie Fowler continua a macinare birdie e ad aumentare il suo margine di vantaggio nel Waste Management Phoneix Open (montepremi 7,1 milioni di dollari). La tappa del PGA Tour 2019 che si svolge sul percorso par 71 del TPC di Scottsdale (Arizona, Stati Uniti), vede in fuga solitaria lo statunitense, che con lo score di -20 (193 colpi) guida la leaderboard con 4 lunghezze di margine sul connazionale Matt Kuchar. Chiude il podio momentaneo con -15 l’americano Justin Thomas. Fowler ha chiuso il terzo round con il punteggio di -7 trovando 8 birdie, un bogey, e confermando una ritrovata solidità che mancava da troppi eventi.

-13 e quarta posizione per il sudcoreano Byeong-Hun An e per il sudafricano Branden Grace, entrambi precedono di un colpo gli statunitensi Bubba Watson e Gary Woodland. Chiudono infine la top ten con il punteggio di -10 l’australiano Cameron Smith, lo scozzese Martin Laird, e gli americani Harold Varner III e Trey Mullinax. Nella tarda serata italiana spazio al quarto e decisivo round con Fowler grande favorito. Il trentenne californiano è a caccia di un successo che manca ormai da 2 anni, quando nel febbraio 2017 si impose nell’Honda Classic.

Foto: Shutterstock/Chatchai Somwat