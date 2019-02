Golf, European Tour 2019: Ryan Fox si aggiudica l’ISPS Handa World Super 6 Perth superando in finale Adrian Otaegui

Con un’ultima spettacolare giornata si è concluso l’affascinante ISPS Handa World Super 6 Perth 2019, torneo dello European Tour di golf andato in scena in questi giorni presso il Lake Karrinyup Country Club di Perth, in Australia. Il neozelandese Ryan Fox ha centrato la prima vittoria in carriera sul massimo circuito europeo adattandosi al meglio all’insolita formula: dopo 54 buche giocate in maniera tradizionale infatti, gli ultimi 24 giocatori rimasti in gara hanno composto un tabellone tennistico e si sono affrontati oggi in sfide ad eliminazione diretta con matchplay su 6 buche.

Il 32enne di Auckland ha sconfitto nella finale lo spagnolo Adrian Otaegui con il punteggio di 3&2 grazie a tre birdie consecutivi nelle prime tre buche. Nella sfida per il terzo posto si sono affrontati invece l’irlandese Paul Dunne e l’atleta dello Zimbawe Scott Vincent. Il primo è passato in vantaggio con due birdie consecutivi nelle prime due buche, ma l’avversario ha saputo recuperare trascinando l’incontro agli spareggi. Uno splendido approccio di Dunne alla prima buca di playoff ha poi permesso all’irlandese di mettere a segno il birdie e chiudere in terza posizione. Si sono fermati ai quarti di finale il norvegese Kristoffer Reitan, l’australiano Min Woo Lee e i neozelandesi Benjamin Campbell e Gareth Paddison.

Percorso simile per i due protagonisti dello spettacolare atto conclusivo. Ryan Fox ha superato nel primo incontro il tailandese Jazz Janewattananond alla terza buca di spareggio, per poi avere ragione di Kristoffer Reitan con il punteggio di 1UP nei quarti di finale e sconfiggere con lo stesso score Paul Dunne in semifinale. Adrian Otaegui ha invece disputato un incontro in più, avendo chiuso la giornata di ieri fuori dalle prime otto posizioni. Lo spagnolo ha regolato l’australiano Daniel Gale per 2UP, lo svedese Per Langfors per 2&1 (grazie ad uno strepitoso eagle alla quarta buca), Min Woo Lee per 2UP nei quarti di finale e Scott Vincent con lo score di 3&2 nella semifinale.

