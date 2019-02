Giro d’Italia 2019, dove si vedrà in tv e chi sarà il commentatore della RAI? I possibili sostituti di Martinello: Petacchi in pole?

Dove si vedrà il Giro d’Italia 2019? Chi sarà il sostituito di Silvio Martinello nella cabina di commento della Rai? Sono queste le domande più frequenti tra gli appassionati di ciclismo che negli ultimi giorni hanno dovuto fare i conti con l’addio del Campione Olimpico di Atlanta 1996, uscito dai piani del network pubblico come ha egli stesso scritto sui suoi profili social. L’apprezzatissima voce del veneto non potrà più essere ascoltata dagli amanti dei pedali che si erano abituati alla sua competenza, professionalità e simpatia nel corso degli ultimi anni dopo che aveva preso il posto dell’amatissimo Davide Cassani passato sull’ammiraglia della Nazionale Italiana.

Al momento non si sa nemmeno se la Rai trasmetterà la Corsa Rosa che scatterà il prossimo 11 maggio da Bologna anche se nelle ultime ore sembra esserci più ottimismo: il Consiglio d’Amministrazione di Viale Mazzini ha infatti autorizzato a trattare con RCS Sport per i diritti tv del Giro e delle altre corse di punta (in particolar modo Milano-Sanremo, Giro di Lombardia, Tirreno-Adriatico) per quanto concerne il biennio 2019-2020. La distanza tra domanda e offerta è ancora molto elevata (si parla di 40 e 20 milioni) ma la trattativa potrebbe portare a una fumata bianca nel corso delle prossime settimane. Ricordiamo che comunque le tappe del Giro d’Italia dovranno essere visibili in diretta tv, gratis e in chiaro, grazie a un dispositivo di legge.

Il capitolo Silvio Martinello merita invece altra riflessione, al momento non si sa ancora chi potrà rimpiazzarlo anche se il nome più quotato sembra essere quello di Alessandro Petacchi, ex velocista che da anni ascoltiamo con piacere nei salotti della Rai e che potrebbe essere promosso. Si parla anche di Stefano Garzelli e di un clamoroso debutto in pompa magna di Filippo Pozzato ma regna l’incertezza e le bocche sono particolarmente cucite nella sede del network pubblico. La situazione si dovrà comunque sbloccare a breve perché manca un mese alla Classicissima di Primavera…

GIRO D’ITALIA 2019: DOVE VERRÀ TRASMESSO IN CHIARO?

– La deliberazione n. 131/12/CONS prevede che vengano trasmessi in chiaro alcuni eventi sportivi di capitale importanza e tra questi c’è anche il Giro d’Italia. Dunque la messa in onda gratuita e fruibile a tutto il pubblico senza abbonamento è garantita. Gli appassionati potranno stare tranquilli perché le fasi salienti dell’evento saranno comunque visibili.

– La trasmissione in chiaro su LA7 sarebbe un’ipotesi visto che il proprietario Urbano Cairo è anche Presidente di RCS MediaGroup.

– Se Sky fosse interessata al pacchetto allora potrebbe mandare il Giro d’Italia su TV8.

– Eurosport detiene già i diritti e trasmette il Giro d’Italia in maniera integrale sui propri canali a pagamento. In caso non emergessero altri accordi allora potrebbe trasmetterlo sui propri canali in chiaro (DMAX ad esempio).

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Valerio Origo