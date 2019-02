Ciclismo, rivoluzione in Rai: Silvio Martinello non sarà più il commentatore tecnico. E i diritti per il Giro d’Italia…

Silvio Martinello non sarà più il commentatore tecnico durante le telecronache di ciclismo sui canali Rai. Il Campione Olimpico di Atlanta 1996 aveva incominciato la sua carriera col network pubblico nell’ormai lontano 2003, subito dopo aver appeso la bicicletta al chiodo, e nel corso degli anni aveva preso sempre più spazio fino a formare l’affiatata coppia con Francesco Pancani. Il nuovo piano editoriale di RaiSport non prevede più la presenza di Martinello e ad annunciarlo è stato lo stesso 56enne veneto con un post pubblicato sui suoi canali social. Resta ora da capire chi formerà la nuova coppia di telecronisti per la stagione appena iniziata, tra l’altro la Rai non detiene ancora i diritti per la trasmissione del prossimo Giro d’Italia e la trattativa con RCS è ancora aperta. Di seguito il post di Silvio Martinello.

Foto: pagina Facebook Silvio Martinello