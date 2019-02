Ginnastica, Sanne Wevers rinuncia agli Europei! La Campionessa Olimpica alla trave è infortunata

Mancano due mesi agli Europei 2019 di ginnastica artistica che andranno in scena a Stettino (Polonia) dal 10 al 14 aprile e già arrivano le prime notizie sugli infortuni che impediranno alle atlete di partecipare alla rassegna continentale. La prima a farne le spese è Sanne Wevers, Campionessa Olimpica e d’Europa alla trave: l’olandese non potrà difendere il titolo sui 10 cm a causa di un dolore alla gamba e al fianco che la costringerà a fermarsi più a lungo del previsto e a rallentare il ritmo dei propri allenamenti.

La 27enne ha deciso dunque di ascoltare il proprio corpo e di non forzare il rientro, il suo obiettivo è quello di rientrare in vista delle prove di Coppa del Mondo in programma nella seconda parte di stagione che assegneranno punti pesanti per la qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Gli Europei perdono dunque una sicura protagonista, l’eleganza e la precisione della orange mancheranno a tutti gli appassionati della Polvere di Magnesio e la gara sulla trave sarà ancora più aperta del solito.

Foto: Leonard Zhukovsky / Shutterstock.com