Ginnastica, Coppa del Mondo 2019: una caduta frena Martina Rizzelli in finale, Fan Yilin vince sugli staggi

Una caduta sulla piantata-giro ha frenato Martina Rizzelli nella finale alle parallele asimmetriche valida per la seconda tappa della Coppa del Mondo di ginnastica artistica, il circuito riservato alle singole specialità che mette in palio dei pass per le Olimpiadi di Tokyo 2020. A Melbourne (Australia) la comasca, che si era qualificata all’atto conclusivo con il quinto punteggio, ha purtroppo commesso un errore fatale che l’ha relegata in ottava posizione (12.000): un vero e proprio peccato perché il resto dell’esercizio era stato comunque valido, replicare la prova di due giorni fa sarebbe potuto bastare per puntare al podio. L’azzurra porta a casa comunque dei punti preziosi e guarda già ai prossimi appuntamenti di Doha e Baku dove dovrà cercare di fare meglio se vorrà inseguire con più convinzione il sogno a cinque cerchi.

La gara sugli staggi è stata vinta come da pronostico dalla cinese Fan Yilin, Campionessa del Mondo 2015 e 2017 che è stata praticamente perfetta: esercizio da urlo (6.3 il D Score) e super 14.833 conclusivo per battere la connazionale Jiaqi Lyu (14.366) e l’australiana Georgia-Rose Brown (13.366) mentre la svedese Jonna Adlerteg, vicecampionessa d’Europa, ha pagato una caduta in avvio fermandosi al quarto posto (13.166). Al volteggio la sudcoreana Yeo Seojeong è riuscita a sconfiggere l’infinita uzbeka Oksana Chusovitina che a 43 anni insegue la sua ottava Olimpiade, terza piazza per la cinese Linmin Yu. Domani mattina toccherà a Vanessa Ferrari, impegnata nella finale al corpo libero a cui si è qualificata col miglior punteggio: la nostra capitana va a caccia del colpaccio al suo rientro dopo la rottura del tendine d’Achille.

Foto: Renzo Brico