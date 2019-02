Ginnastica, Coppa del Mondo 2019: Martina Rizzelli vola in finale a Melbourne, l’azzurra è quinta sugli staggi

A Melbourne (Australia) è incominciata la seconda tappa della Coppa del Mondo 2019 di ginnastica artistica, il circuito riservato alle singole specialità. Prima giornata riservata alle qualificazioni: volteggio e parallele asimmetriche per le donne; corpo libero, cavallo con maniglie e anelli per gli uomini. L’Italia si è affidata a Martina Rizzelli che vola in finale agli staggi col quinto punteggio di ammissione: 13.200 (5.4) per la comasca che sta ritornando ai livelli dei giorni migliori, l’azzurra è stata preceduta di appena 33 millesimi dalla svedese Jonna Adlerteg (13.233 per la vicecampionessa d’Europa che ha commesso un errore in entrata). Al comando della classifica alle parallele troviamo la cinese Jiaqi Lyu (14.300, 6.2) che è riuscita a precedere la connazionale Fan Yilin (13.833 con 6.2 di D Score per la due volte Campionessa del Mondo che è caduta in uscita), terza invece la padrona di casa Georgia-Rose Brown (13.633).

Al volteggio riflettori puntati sull’infinita Oksana Chusovitina che insegue la sua ottava Olimpiade: la 43enne uzbeka è seconda (14.233) preceduta dalla forte sudcoreana Seoyeong Yeo (14.400), terza la cinese Linmin Yu (13.783) che ha battuto di un soffio la giapponese Ayeka Sakaguchi (13.733) e la slovena Tjasa Kysselef (13.616). Martina Rizzelli tornerà in pedana sabato per disputare l’atto conclusivo, ora tutta l’attesa è per Vanessa Ferrari che domani mattina si cimenterà nelle qualificazioni alla trave e al corpo libero: la Campionessa del Mondo 2006 rientrerà in gara a 500 giorni dall’infortunio di Montreal. Nel frattempo si stanno svolgendo le qualificazioni maschili che si concluderanno nel primo pomeriggio italiano.