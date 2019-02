Frosinone-Roma 2-3, Serie A: fantastica doppietta di Dzeko, gol decisivo in pieno recupero

La Roma ha rischiato di farsi bloccare dal Frosinone nel derby laziale ma alla fine ha vinto per 3-2 in pieno recupero, conquistando così tre punti fondamentali per la corsa alla prossima Champions League: ora i giallorossi sono a una lunghezza dal quarto posto occupato dal Milan mentre i ciociari rimangono al penultimo posto, a cinque punti dalla salvezza. L’anticipo serale della 25^ giornata è stato davvero molto avvincente, ricco di colpi di scena e si è risolto soltanto nel finale.

Di Francesco cambia cinque elementi rispetto all’ultima partita dando una maglia da titolare a Santon e Marcano in difesa accanto a Manolas e Kolarov, nel 4-2-3-1 De Rossi trova spazio in mediana mentre Dzeko è l’unica punta supportato da Perotti, Pellegrini ed El Shaarawy. Baroni conferma dieci undicesimi della squadra sconfitta dalla Juventus settimana scorsa, l’unica modifica riguarda la fascia sinistra con Beghetto preferito a Molinaro, Ciano e Ciofani il tandem offensivo.

La partita si sblocca al 5′ grazie a Ciano che sfrutta un errore in disimpegno di Nzonzi, scarica un sinistro dalla distanza, Olsen incappa una brutta papera e il Frosinone passa in vantaggio. La Roma alza subito il ritmo, mette alle strette gli avversari e ribalta il risultato nel giro di un minuto: al 30′ Dzeko si avventa su una palla vagante nel cuore dell’area e di destro infila Sportiello, 60 secondi più tardi ci pensa Pellegrini che si fionda sulla respinta di Sportiello che aveva parato un bel tiro di El Shaarawy su filtrante di Dzeko.

I ritmi sono molto bassi anche in avvio di ripresa, Molinaro e il classe 1999 Pinamonti entrano per Ciofani e Beghetto: saranno due mosse fondamentali perché all’80’ Molinaro lancia lungo per Pinamonti che scambia due volte in area con Ciano e poi trova la rete del pareggio. La Roma però ci crede fino all’ultimo e al 95′ Dzeko regala la vittoria con la doppietta personale: De Rossi trova El Shaarawy e il bosniaco pesca la deviazione vincente in pieno recupero.

Foto: Lapresse