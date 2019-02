Fiorentina-Atalanta 3-3, semifinale Coppa Italia: spettacolo al Franchi, botta e risposta continuo. Si decide tutto al ritorno

Fiorentina e Atalanta hanno pareggiato per 3-3 nella semifinale d’andata della Coppa Italia 2019 di calcio, allo Stadio Artemio Franchi è andata in scena una partita pirotecnica ricca di colpi di scena e di continui ribaltamenti di fronte. Tutto si deciderà nella sfida di ritorno che si giocherà tra due mesi a Bergamo, gli orobici avranno un vantaggio importante ma la partita sarà molto aperta ed entrambe le squadre avranno la ghiotta chance di qualificarsi alla finale da giocare poi contro la vincente di Milan-Lazio.

Pioli decide di schierare Muriel in attacco con Chiesa e Gerson, la mediana è composta da Veretout, Dabo e Benassi mentre Milenkovic e Biraghi sono i terzini nella difesa completata da Ceccherini e Vitor Hugo davanti a Lafont. Gasperini recupera invece Gomez per comporre il micidiale attacco con Zapata e Ilicic, Pasalic e Mancini rispettivamente a centrocampo e in difesa, sulla mediana anche Hateboer, De Roon e Castagne.

La prima occasione è dell’Atalanta all’undicesimo minuto, il sinistro di Ilicic viene deviato ma Lafont si tuffa d’istinto ed evita il gol. Gli ospiti sono scatenati e firmano un micidiale uno-due, doppio vantaggio per gli orobici che tra il 16′ e il 18′ siglano due gol: Ilicic parte dalla propria metà campo, arriva fino al limite dell’area avversaria, trova il filtrante per Gomez che piazza il diagonale; successivamente è lo stesso Ilicic a mettere un cross perfetto per Pasalic solo davanti al portiere avversario. La Dea vola sul 2-0 ma non riesce ad amministrare la situazione, i padroni di casa rialzano la testa e riescono a pareggiare segnando due gol tra il 33′ e il 36‘: Chiesa strappa il pallone a Palomino a centrocampo, si invola verso la porta avversaria e fredda Berisha; la rete successiva porta la firma di Benassi che con una bella semirovesciata concretizza il tocco di Muriel su lancio di Chiesa.

I ritmi non si abbassano nella ripresa, le due squadre si fronteggiano a viso aperto e al 58′ l’Atalanta si riporta in vantaggio con un eurogol di De Roon che tira un missile dalla lunga distanza. Rete bellissima del nerazzurro ma la Fiorentina non si arrende e al 79′ acciuffa nuovamente il pareggio: Chiesa accelera sulla destra, la mette in mezzo e Muriel insacca. In pieno recupero l’Atalanta colpisce la traversa con Hateboer.

Foto: Lapresse