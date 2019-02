F1, Test Barcellona 2019: tutti i piloti e le squadre in pista lunedì 18 febbraio. C’è Sebastian Vettel

Ci siamo! Domani scattano ufficialmente i test pre-stagionali di Barcellona riservati alla Formula Uno. Sul circuito del Montmelò, infatti, scatta la prima serie di quattro giorni nei quali vedremo finalmente all’opera piloti e scuderie per capire quali vetture si saranno presentate nel migliore dei modi alla nuova annata. La Ferrari parte subito con Sebastian Vettel sulla nuova SF90, mentre in Mercedes vedremo all’opera entrambi i piloti (resta da capire chi girerà al mattino e chi al pomeriggio) quindi in Red Bull toccherà a Max Verstappen, mentre in Renault saranno in pista sia Nico Hulkenberg sia Daniel Ricciardo. Per quanto riguarda l’Alfa Romeo, invece, Kimi Raikkonen esordirà al posto di Antonio Giovinazzi. Notizia di oggi, invece, la Williams non prenderà parte al primo giorno di test, dato che la nuova vettura non è ancora pronta.

Quali saranno i piloti impegnati nella prima giornata?

MERCEDES – Lewis Hamilton/Valtteri Bottas

FERRARI – Sebastian Vettel

RED BULL – Max Verstappen

RENAULT – Nico Hulkenberg/Daniel Ricciardo

HAAS – Romain Grosjean

MCLAREN – Carlos Sainz

RACING POINT – Sergio Perez

ALFA ROMEO – Kimi Raikkonen

TORO ROSSO – Daniil Kvyat

Come si potranno seguire i test in tv?

Le sessioni di Barcellona, per la prima volta nella storia recente, saranno visibili su SkySport per mezzo del canale SkySport F1 (canale 207) per quanto riguarda la sessione pomeridiana, ovvero dalle ore 14.00 alle ore 18.00. Inoltre, le giornate di Barcellona si potranno seguire sulla piattaforma online F1 TV, che avrà due tipi di abbonamento: F1TV Access, disponibile a tutti ma con contenuti più basilari, ed F1 TV Pro, disponibile solo per alcuni Stati selezionati ma con più contenuti e gare in diretta streaming.

Programma test Barcellona F1 2019

Test Barcellona 1a settimana: 18-21 febbraio 2019. Orari: dalle ore 9.00 alle ore 18.00.

