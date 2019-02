F1, Test Barcellona 2019: quando si svolgono? Date, programma, orari e tv

La partenza della nuova stagione di Formula Uno è ormai alle porte, infatti mancano appena tre giorni al via dei test ufficiali di Barcellona nei quali i dieci team iscritti al Mondiale testeranno per la prima volta in pista le prestazioni delle nuove monoposto. I test catalani, che si svolgeranno come di consueto sul tracciato di Montmelò, si divideranno in due finestre da quattro giornate ciascuna, dal 18 al 21 febbraio e dal 26 febbraio al primo di marzo.

Sarà la prima occasione per appassionati e addetti ai lavori di verificare il comportamento delle macchine della griglia su un tracciato abbastanza completo e veritiero dal punto di vista delle performance (al netto delle temperature). Queste otto giornate di test saranno fondamentali per i team e soprattutto per i piloti, i quali dovranno prendere confidenza con i nuovi mezzi per poter rendere al massimo sin dal primo weekend di gara, in programma dal 15 al 17 marzo in Australia, ad Albert Park. C’è grandissima attesa per vedere finalmente all’opera i protagonisti del circus che proveranno a detronizzare il cinque volte campione del mondo Lewis Hamilton dal trono iridato. In particolare dovrebbero essere due le squadre in lotta per il Mondiale insieme a Mercedes (imbattuta a partire dal 2014): Red Bull con Max Verstappen e Pierre Gasly, e Ferrari con Sebastian Vettel e Charles Leclerc.

Le sessioni di test di Barcellona saranno visibili in diretta tv su SkySport per mezzo del canale SkySport F1 (canale 207) per quanto riguarda la sessione pomeridiana, ovvero dalle ore 14.00 alle ore 18.00. Inoltre, le giornate di Barcellona si potranno seguire sulla piattaforma online F1 TV, che avrà due tipi di abbonamento: F1TV Access, disponibile a tutti ma con contenuti più basilari, ed F1 TV Pro, disponibile solo per alcuni stati selezionati ma con più contenuti e gare in diretta streaming.

PROGRAMMA TEST FORMULA UNO 2019

Test Barcellona prima settimana: 18-21 febbraio 2019. Orari: dalle ore 9.00 alle ore 18.00 (con diretta tv su Sky Sport F1 a partire dalle 14.00)

Test Barcellona seconda settimana: 26 febbraio-1 marzo 2019. Orari: dalle ore 9.00 alle ore 18.00 (con diretta tv su Sky Sport F1 a partire dalle 14.00)

