F1, Test Barcellona 2019: programma, orari e tv. Attesa per le prime prove in pista

Il Circus della Formula 1 è in letargo da diverse settimane per la sosta invernale, ma tra una settimana si torna in pista per i test ufficiali pre-stagionali di Barcellona in vista della stagione 2019. Il Mondiale di F1 comincerà ufficialmente il 17 marzo con la prima tappa australiana, che si disputerà come di consueto sul tracciato cittadino di Melbourne Park, perciò i 10 team iscritti al Campionato sfrutteranno le due finestre di test di fine febbraio a Barcellona per raccogliere dati preziosi per il perfezionamento del set-up delle vetture in vista dell’esordio stagionale.

Tra il 18-21 febbraio e 26 febbraio-primo marzo, vedremo finalmente all’opera le nuove monoposto in versione 2019, dato che nei test Pirelli di Abu Dhabi disputati a fine novembre sono state utilizzate le macchine della passata stagione. Le otto giornate catalane rappresenteranno il primo banco di prova per le varie Ferrari, Red Bull e Mercedes, che potranno finalmente confrontarsi con i rispettivi avversari in un antipasto della lotta iridata che ci attende per il 2019. Grande attesa anche per il confronto diretto tra Sebastian Vettel e Charles Leclerc nella Rossa, con il neo-arrivato monegasco che proverà a tenere fin da subito il passo del tedesco per mettere in discussione le gerarchie nel team di Maranello.

I test pre-stagionali saranno visibili sulla piattaforma online F1 TV, che avrà due tipi di abbonamento: F1TV Access, disponibile a tutti ma con contenuti più basilari, ed F1 TV Pro, disponibile solo per alcuni stati selezionati ma con più contenuti e gare in diretta streaming. SkySport, invece, al momento, non ha a disposizione i diritti di trasmissione dei test.

Di seguito il calendario completo dei test ufficiali della Formula Uno nella stagione 2019.

PROGRAMMA TEST FORMULA UNO 2019

Test Barcellona prima settimana: 18-21 febbraio 2019. Orari: dalle ore 9.00 alle ore 18.00.

Test Barcellona seconda settimana: 26 febbraio-1 marzo 2019. Orari. dalle ore 9.00 alle ore 18.00.

