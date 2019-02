F1, Test Barcellona 2019. Max Verstappen: “Non ho avuto problemi al motore, giornata buona”

Max Verstappen ha affrontato una giornata problematica nei Test F1 di Barcellona: in mattinata è rimasto fermo all’uscita della pitlane portando all’interruzione della sessione, nel pomeriggio ha invece commesso un testacoda finendo nella ghiaia e poi è rimasto fermo ai box per oltre due ore in modo da permettere ai meccanici di effettuare dei controlli precauzionali sulla RB15.

L’olandese ha comunque completato 128 giri chiudendo al sesto posto nella classifica dei tempi (1:18.395 su pneumatici C3) e ha schivato le domande dei giornalisti riguardo allo stop pomeridiano: “Non c’è stato nessun problema di motore ma solo un controllo precauzionale prima di tornare in pista, abbiamo voluto verificare che il cambio funzionasse correttamente e ci è voluto del tempo”. Verstappen ha poi tracciato un bilancio di questo mercoledì di test: “Non è stata una giornata perfetta, ma tutto sommato è stata buona anche se avrei voluto fare più giri“. Domani giornata di riposo per il pilota della Red Bull che lascerò il volante al compagno di squadra Pierre Gasly.

