F1, Test Barcellona 2019. Carlos Sainz al comando: “La McLaren migliora ma Ferrari e Red Bull possono fare meglio”

La McLaren si sta scatenando nei Test F1 a Barcellona e per il secondo giorno consecutivo ha chiuso al comando nella classifica dei tempi, Carlos Sainz ha infatti siglato il miglior crono nella giornata odierna simulando quanto aveva fatto ieri il compagno di squadra Lando Norris. Lo spagnolo ha fatto la differenza nel corso di un run molto breve, molto vicino a una simulazione di qualifica, e il suo 1:17.144 su pneumatici C4 è molto confortante anche se il pilota frena l’entusiasmo: “Dobbiamo migliorare in diverse aree anche se per il momento è importante che la vettura faccia un progresso ogni volta che la guidiamo. Ad esempio il bilanciamento è migliorato rispetto ai giorni scorsi e in questo modo riusciamo a fare meglio“.

Sainz comunque non si illude: “Davanti a noi c’è un lunga stagione e dobbiamo sistemare diverse cose, oggi ho realizzato un tempo veloce ma Ferrari e Red Bull possono fare ancora meglio. Oggi abbiamo completato più di 100 giri riscontrando solo un paio di problemi che abbiamo risolto prontamente“.

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

FOTOCATTAGNI