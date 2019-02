F1, Test Barcellona 2019. Lewis Hamilton: “Positivi i tanti giri, ma ci sono dei piccoli ostacoli”. Bottas: “Concentrati sul set-up”

Lewis Hamilton ha concluso la seconda giornata di Test F1 a Barcellona con l’ottavo tempo (1:18.943, ad appena due millesimi dal compagno di squadra Valtteri Bottas). Il Campione del Mondo si è concentrato in particolar modo sul passo gara percorrendo ben 102 giri e ha puntato sulla mescola C3 per testare la sua Mercedes alla vigilia dell’inizio del Mondiale.

Il britannico si è dichiarato abbastanza soddisfatto al termine di questo mercoledì trascorso al Montmelò: “Abbiamo fatto molti giri oggi, ed è un dato positivo, ma al tempo stesso abbiamo incontrato dei piccoli ostacoli che abbiamo cercato di risolvere. Tutti stanno lavorando a pieno ritmo. Ci vogliono ancora alcuni giorni per portare alla luce delle cose su cui stiamo lavorando”.

Contento anche Bottas: “È stata una giornata positiva. Abbiamo compiuto 74 giri questa mattina, concentrandoci sul lavoro di set-up e facendo dei buoni progressi. Ci sono molti dati da analizzare questa sera per migliorare ulteriormente il nostro set-up e assicurarci di compiere il nostro programma ottimale per domani. Abbiamo imparato molto oggi e faremo in modo di imparare molto anche domani”.

