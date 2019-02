F1, Test Barcellona 2019: le line-up e i piloti in pista, definiti gli ordini di lavoro giorno per giorno. Chi vedremo al volante?

Sono state svelate le line-up per i Test di Barcellona che andranno in scena dal 18 al 24 febbraio, sul circuito catalano si accenderanno i motori delle F1 e incomincerà a tutti gli effetti la stagione con un mese di anticipo sul Mondiale. La Ferrari alternerà Sebastian Vettel e Charles Leclerc: il tedesco sarà al volante della Rossa nelle giornate di lunedì e mercoledì, martedì e giovedì spazio invece al giovane monegasco.

La Mercedes, invece, si affiderà a entrambi i piloti dividendo equamente le quattro giornate di lavoro: Lewis Hamilton e Valtteri Bottas avranno a disposizione quattro ore a testa per ogni giorno (sulla carta il Campione del Mondo avrà la mattina di martedì e di giovedì, il pomeriggio di lunedì e mercoledì). La Renault ha seguito la stessa strategia delle Frecce d’Argento con Daniel Ricciardo e Nico Hulkenberg, la Red Bull ha invece imitato la Ferrari con Max Verstappen e Pierre Gasly. Di seguito le line-up giorno per giorno dei Test di Barcellona e i piloti che saranno in pista dal 18 al 24 febbraio.

LINE-UP TEST BARCELLONA F1 2019: I PILOTI CHE SARANNO IN PISTA

FERRARI: Sebastian Vettel (lunedì e mercoledì), Leclerc (martedì e giovedì)

MERCEDES: Bottas/Hamilton (lunedì-giovedì, 4 ore al giorno alternando mattina/pomeriggio)

RED BULL: Verstappen (lunedì e mercoledì), Gasly (martedì e giovedì)

RENAULT: Hulkenberg/Ricciardo (lunedì-giovedì, 4 ore al giorno alternando mattina/pomeriggio)

HAAS: Grosjean (lunedì e mercoledì), Magnussen (martedì e giovedì), Fittipaldi (mercoledì e giovedì)

MCLAREN: Sainz (lunedì e mercoledì), Norris (martedì e giovedì)

RACING POINT: Perez (lunedì e mercoledì), Stroll (martedì e giovedì)

ALFA ROMEO: Raikkonen (lunedì e mercoledì), Giovinazzi (martedì e giovedì)

TORO ROSSO: Kvyat (lunedì e mercoledì), Albon (martedì e giovedì):

WILLIAMS: nessuno lunedì, Russell/Latifi martedì, Latifi/Kubica mercoledì, Kubica/Russell giovedì

