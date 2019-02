F1, Test Barcellona 2019 in tv: orari e come vederli in streaming. Ultime prove prima del Mondiale

Da martedì 26 febbraio a venerdì 1° marzo si disputeranno i Test F1 a Barcellona, sul circuito catalano andrà in scena la seconda finestra a disposizione delle scuderie dopo quella della scorsa settimana. Ultimi quattro giorni di prove per tutti i team, 32 ore complessive di lavoro (8 al giorno) per perfezionare le varie monoposto, provare le componenti, trovare i punti di forza e correggere i difetti in modo da farsi trovare pronti per l’inizio del Mondiale: si preannuncia grande spettacolo al Montmelò dove vedremo all’opera tutti i piloti che lavoreranno duramente al volante delle proprie vetture in modo da consegnare il maggior numero possibile di dati ai propri ingegneri.

La Ferrari si affiderà a Sebastian Vettel e Charles Leclerc che si alterneranno alla guida ogni giorno (4 ore ciascuno), le Rosse hanno dimostrato di essere in grande forma e vorranno continuare su questa strada. La Mercedes è chiamata a rispondere, vedremo come reagiranno Lewis Hamilton e Valtteri Bottas contro il Cavallino Rampante. Attenzione anche alla Red Bull di Max Verstappen, per il momento ha convinto anche l’Alfa Romeo di Kimi Raikkonen e Antonio Giovinazzi, positivo anche l’esordio di Dani Ricciardo con la Renault.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato e gli orari dei Test F1 a Barcellona che saranno seguiti in DIRETTA LIVE scritta su OA Sport, le sessioni pomeridiane saranno visibili anche in diretta tv su Sky.

CALENDARIO TEST F1 BARCELLONA:

MARTEDI’ 26 FEBBRAIO:

09.00-13.00 e 14.00-18.00 Test F1

MERCOLEDI’ 27 FEBBRAIO:

09.00-13.00 e 14.00-18.00 Test F1

GIOVEDI’ 28 FEBBRAIO:

09.00-13.00 e 14.00-18.00 Test F1

VENERDI’ 1° MARZO

09.00-13.00 e 14.00-18.00 Test F1

TEST F1 BARCELLONA: COME VEDERLI IN DIRETTA TV E STREAMING

