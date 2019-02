F1, Mick Schumacher pronto per l’esordio nei rookie test: prima l’Alfa Romeo e poi la Ferrari?

Mick Schumacher potrebbe fare il suo esordio su una monoposto di F1 in Bahrain sulla Alfa Romeo CR38 prima di mettersi al volante della Ferrari SF90 in occasione dei test in-season di Barcellona. L’indiscrezione è stata riportata da it.motorsport.com che ha parlato dei giovani che disputeranno i rookie test 2019, le prime prove sono in programma dopo il secondo Gran Premio stagionale proprio al Sakhir: il regolamento impone alle squadre di schierare un pilota che abbia disputato al massimo due Gran Premi in almeno due dei quattro giorni di test.

Il figlio delle sette volte Campione del Mondo, da poco entrato nella Driver Academy, sarà sicuramente impegnato con la Rossa nel secondo Test di Barcellona ma potremmo appunto vederlo anche con la Alfa Romeo in Bahrain dove familiarizzerà con una vettura di Formula Uno per la prima volta in carriera, mentre al Montmelò affiancherà Sebastian Vettel o Charles Leclerc. Non ci sono invece grandi opzioni per la Mercedes visto che il vivaio sembra essere molto povero (si parla di Nikita Mazepin), la Red Bull potrebbe invece puntare su Dan Ticktum.

FOTOCATTAGNI