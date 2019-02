F1, Test Barcellona 2019, Charles Leclerc: “Ottimo lavoro e feeling. Emozioni? Le ho messe da parte”

Non può che essere soddisfatto Charles Leclerc dopo la sua prima giornata di test di Barcellona, primo passo verso il Mondiale di Formula Uno 2019. Il monegasco ha messo a segno il miglior tempo della sessione, e non di poco, ed è stato in grado di inanellare una notevole serie di giri sui long run. “Non posso che essere felice del mondo in cui la mia giornata si è sviluppata – spiega il giovane talento monegasco al sito ufficiale della scuderia di Maranello – Nonostante alcune interruzioni dovute alle bandiere rosse, sono riuscito a completare il mio programma di lavoro, fino a raggiungere quota 157 giri. Sono riuscito a produrre molti dati utili in vista dei prossimi giorni. A livello di feeling con la nuova vettura mi sono subito sentito a mio agio con la mia SF90 e posso dire che mi sono davvero divertito”.

Una giornata che non può che avere smosso la tranquillità del 21enne nato nel Principato di Monaco.“Emozione? Ce n’é e ce ne sarà sempre quando sali su una Ferrari, ma oggi ho voluto mettere tutte le sensazioni da parte perché era più importante portare a termine il lavoro in programma per la squadra. Spero di continuare in questo modo anche nei prossimi giorni di test, perché è importante sfruttare al massimo le poche opportunità di provare la vettura in pista che abbiamo”.

FOTOCATTAGNI