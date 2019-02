F1, Test Barcellona 2019, Antonio Giovinazzi: “Sono contento del lavoro che abbiamo concluso”

A conclusione dell’odierna giornata di test (l’ultima per lui) in quel di Barcellona, ha parlato ai microfoni di motorsport.com Antonio Giovinazzi, alla prima stagione da pilota ufficiale in F1 con l’Alfa Romeo, dove avrà come compagno di squadra Kimi Raikkonen. Il pilota pugliese ha parlato a lungo al termine dei test.

L’italiano ha dichiarato: “Oggi non è stata una giornata facile, ma abbiamo concluso il programma previsto dagli ingegneri. Era molto tempo che non provavo la mescola più morbida, e devo togliermi un po’ di ruggine per riuscire a sfruttarla al cento per cento. Ma sono contento del lavoro che abbiamo concluso, la squadra ha ancora a disposizione la giornata di domani con Kimi, e sarà per me molto interessante verificare i riscontri che arriveranno con il compound più morbido“.

Questo il bilancio del pilota nostrano, che ha concluso i suoi test: “Abbiamo completato una grande mole di lavoro, provando molti particolari e soluzioni differenti. Ovviamente alcuni riscontri sono stati migliori di altri, ma credo sia normale, le prove servono anche a questo. Il mio programma è stato in realtà diverso rispetto a quello completato ieri da Kimi, avendo provato mescole più morbide. Ma complessivamente siamo tranquilli“.

roberto.santangelo@oasport.it

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

FOTOCATTAGNI