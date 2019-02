F1, Test Barcellona 2019. Antonio Giovinazzi: “Giornata positiva. Raikkonen motivatissimo, Alfa Romeo nata bene”

Antonio Giovinazzi si è ben comportato nella prima settimana di Test F1 che si è svolta a Barcellona, il pugliese si è distinto al volante dell’Alfa Romeo Racing e oggi ha inanellato addirittura 154 giri chiudendo con l’ottavo tempo (ma non ha tentato il time-attack). Il pilota di Martina Franca ha rilasciato un’intervista a it.motorsport.com parlando delle sensazioni provate al Montmelò: “È stato un giorno positivo, abbiamo fatto tanti giri già alla mattina ma avevamo ancora tanto lavoro da fare nel pomeriggio. Così abbiamo provato a fare long run. Credo che sino a questo momento le cose siano andate molto bene“.

Questi sono i primi test in carriera per Giovinazzi: “Per me è qualcosa di nuovo lavorare in questi test, una cosa davvero diversa dal solito anche per l’approccio che devo avere con il lavoro e gli ingegneri, ma è davvero molto bello. Nelle ultime 2 stagioni ho avuto un ruolo differente. Ho avuto ottime opportunità ma non è stato comunque facile. Ora sono titolare e sembra stia andando tutto per il verso giusto. E questa è la cosa più importante“.

Il rapporto col compagno di squadra Kimi Raikkonen sembra essere idilliaco: “Quest’anno Kimi è davvero molto motivato. Per me è davvero qualcosa di positivo, perché oltre a essere un maestro sarà anche un riferimento importante nel corso della stagione. Lo sarà per tutto, per i risultati in pista ma anche fuori. Sarà importante lavorare bene assieme, dare buone indicazioni per lo sviluppo della vettura e fare il bene del team. Chiaramente Kimi per me è un ottimo target“.

C’è spazio anche per dare un parere sulla monoposto: “È ancora troppo presto per dire quale sia il vero potenziale della monoposto. Ma anche quello delle vetture avversarie. Abbiamo ancora 4 giorni di test e questi probabilmente diranno qualcosa di più a tal proposito. Poi inizieremo davvero a correre a Melbourne e a quel punto nessuno potrà più nascondersi. Prima di Melbourne sarà difficile capire dove siamo. Posso dire che la base della vettura è davvero buona, dunque è davvero bello vedere anche l’eccitazione delle persone, dei fan, nel vedere un team che cresce in questo modo. Speriamo di poter centrare ottimi risultati. La monoposto è nata davvero bene, posso confermarlo, però è presto per capire quale sia il nostro vero potenziale. Se io e Kimi lavoreremo assieme e spingeremo nella stessa direzione, i risultati arriveranno certamente. La macchina è diversa dall’anno scorso, certamente, ma non potremo capire se le nuove regole aiuteranno a vedere più sorpassi o meno. Oggi ho avuto un po’ di difficoltà dietro a una Red Bull, ma penso che dovremo davvero aspettare la prima gara dell’anno per avere un quadro più completo“.

FOTOCATTAGNI