F1: Sebastian Vettel sarà alla guida della Ferrari SF90 nel filming day domani a Barcellona

La Ferrari si è presentata ieri nelle sue grazie a Maranello. Aerodinamica e ogni particolare curatI nel minimo dettaglio per lanciare il guanto di sfida alla Mercedes, in vista del Mondiale 2019 di Formula Uno.

Non vedono l’ora i piloti Sebastian Vettel e Charles Leclerc di poter provare la nuova monoposto, che ha il nome di SF90 in onore dei 90 anni della scuderia nostrana. E quindi, come affermato dal Team Principal Mattia Binotto in conferenza stampa, domani a Barcellona (un giorno prima dei test), la Rossa si è esibirà nel filming day: 100 km concessi dal regolamento per verificare le condizioni della macchina con gomme demo, con riprese anche a scopi commerciali. Sarà Vettel a girare sulla pista catalana dunque sulla nuova nata. Di sicuro una grande soddisfazione per il tedesco che, presentatosi al vernissage con barba un po’ incolta, ha però manifestato tutto il suo entusiasmo in vista dell’inizio del campionato, desideroso di riportare l’iride sotto l’insegna del Cavallino Rampante. Un’investitura chiara arrivata anche da Binotto, che ha sottolineato come, almeno inizialmente, Seb rappresenterà la priorità per il team. A questo punto non resta che far parlare la pista e godersi lo spettacolo.

