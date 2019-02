F1, presentazione Ferrari 2019: la scuderia di Maranello ufficializza data e orario

La nuova Ferrari che prenderà parte al Mondiale di Formula Uno 2019 sarà presentata ufficialmente venerdì 15 febbraio alle ore 10.45. La notizia, tanto agognata da milioni di tifosi e dagli addetti ai lavori, è stata rilasciata dai canali social della scuderia di Maranello dopo tanti giorni di attesa, ed esattamente a 10 dalla data fatidica.

I veli alla nuova vettura con il Cavallino Rampante, dunque, saranno svelati proprio nella cittadina in provincia di Modena e l’evento si potrà seguire live ed in streaming sul sito ufficiale della Scuderia Ferrari. Al momento non ci sono certezze a livello di tv, ma Sky Sport dovrebbe garantire, a sua volta, la diretta dell’evento.

Fino ad oggi il team emiliano ha fatto trapelare ben pochi spifferi dalla casa madre e non si sa molto della nuova monoposto, nemmeno il nome che, se sarà seguita la progressione numerica, dovrebbe risultare SF72H.

Per il momento non ci rimane che attendere dieci giorni e potremo ammirare la nuova vettura che, da lì a poco, finirà tra le mani di Sebastian Vettel e del neo-arrivato Charles Leclerc. La nuova stagione di Formula Uno sta per prendere il proprio via, e la presentazione della Ferrari è sempre uno dei momenti più emozionanti di questo avvicinamento ai test pre-stagionali di Barcellona, che scatteranno la settimana successiva.

CLICCA QUI PER TUTTE LE NEWS SULLA FORMULA UNO

alessandro.passanti@oasport.it

Twitter: @AlePasso

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

FOTOCATTAGNI