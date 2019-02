F1, Pirelli svela le nuove gomme per il 2019: tre mescole e tre colori

Dopo un 2018 che prevedeva una gamma di colori per le gomme Pirelli dedicate alla Formula Uno quanto mai vasta (7 per l’asciutto, 2 per il bagnato) si annuncia un 2019 decisamente più ristretto. La casa milanese, infatti, ha deciso che saranno solamente tre le colorazioni dei propri pneumatici in vista della stagione che sta per partire, mentre saranno cinque per quanto riguarda i test di Barcellona che prenderanno il via a metà mese.

I team, per questo campionato, avranno in dotazione una gomma morbida, marchiata di rosso, una media (gialla) e una dura (bianca). La novità è rappresentata dal fatto che, gara per gara, i colori non saranno modificati, ma sarà Pirelli a optare per la gradazione giusta di mescola, in base all’asfalto che il tracciato di turno presenterà. Uno pneumatico morbido, quindi, sarà sempre il “meno resistente” di un pacchetto che comprenderà cinque livelli.

Come detto, poi, per i test invernali (ma anche per quelli nel corso dell’annata) i team possono eseguire la selezione completa di cinque mescole. Gli pneumatici più duri e più morbidi che saranno disponibili vedranno l’eliminazione delle strisce dalle gomme, per aiutare tecnici, meccanici, ma anche tifosi, a capire quale pneumatico viene utilizzato.

“In questo Mondiale di Formula Uno 2019 vedremo solamente tre colorazioni in pista ad ogni gara – conferma Mario Isola, responsabile di Pirelli-F1 – e proporremo la stessa scelta anche per quanto riguarda i test, dato che vogliamo essere sicuri che le persone possano distinguere senza problemi le mescole utilizzate. Per questo motivo, le gomme più morbide e più dure non saranno marchiate con le strisce e varieranno solamente i colori. Una decisione che sarà confermata anche per i test che saranno effettuati nel corso della stagione“.

I test invernali per la stagione di Formula Uno 2019 prenderanno il via sul circuito di Barcelona-Catalunya nella giornata di lunedì 18 febbraio, con copertura in diretta disponibile su F1 TV e DIRETTA LIVE su OA Sport.

FOTOCATTAGNI