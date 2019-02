F1 oggi, Test Barcellona 2019 (21 febbraio): orario d’inizio e come seguirli in tv e streaming. Il programma

CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DEI TEST DI F1 A BARCELLONA, QUARTA GIORNATA (21 FEBBRAIO)

Ultima giornata della prima settimana dei test F1 di Barcellona. Quest’oggi, giovedì 21 febbraio 2019, vivremo ancora una volta una sessione molto interessante, ancora una volta fino ore 18.00, quando i giochi di luce saranno affascinanti e sarà anche complicato distinguere le monoposto. Le otto ore di turno saranno visibili in diretta tv su SkySport, assieme alla consueta DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

La Ferrari cercherà di completare un altro giorno positivo e senza intoppi con il suo nuovo “Cavallino” Charles Leclerc, mentre attendiamo una prima importante risposta della Mercedes. Tornerà sul tracciato il nostro Antonio Giovinazzi, dopo l’ottimo mercoledì di Kimi Raikkonen, mentre vedremo all’opera per la prima giornata completa la derelitta Williams.

Di seguito il programma dettagliato e tutti gli orari della quarta ed ultima giornata della prima settimana dei Test F1 a Barcellona. La sessione pomeridiana si potrà seguire in diretta tv su SkySport (tramite i canali SkySport 1 – 201, e SkySport F1 – 207), in diretta streaming su SkyGo (riservato ai soli abbonati) e in DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

PROGRAMMA TEST F1 BARCELLONA 2019

Giovedì 21 febbraio

ore 14.00-18.00 – sessione pomeridiana quarta giornata Test F1

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

FOTOCATTAGNI