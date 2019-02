F1, Mondiale 2019: la Mercedes svela alcuni scatti della nuova W10

Come è noto la Mercedes presenterà la nuova monoposto, che darà la caccia al sesto titolo iridato consecutivo in Formula Uno, il 13 febbraio a Silverstone (Gran Bretagna). C’è grande attesa relativamente al vernissage della nuova creatura del team di Brackley che, anche quest’anno, sarà il riferimento. Nel 2018 il connubio tra il britannico Lewis Hamilton e la Stella a tre punte ha rasentato la perfezione e le aspettative sono le medesime anche in prospettiva.

In vista dell’appuntamento citato, sui canali social la scuderia anglo-tedesca ha svelato alcuni scatti della nuova vettura, giocando moltissimo con le combinazioni di luci. Si può notare una livrea con fondo scuro e decorazioni sulle tonalità dello sponsor Petronas e alcuni particolari tecnici come la zona delle pance e del fondo. Le indiscrezioni parlano di una macchina estrema in ogni sfaccettatura ed è chiaro che c’è tanta curiosità.

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

FOTOCATTAGNI